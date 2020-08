Santiago Acevedo tenía la concesión de tres líneas de transporte urbano. El contrato de una de ellas se venció y a las otras dos renunció cuando empezó el cruce de cartas documento con el municipio.

Ayer y hoy sus empleados hicieron visible el reclamo para que haya una resolución y Acevedo se reunió este miércoles con el intendente, Sergio Ongarato. "Nos sentamos los dos solos, le dije lo que no me gustaba de estas cuestiones de tinte político, esto de que las empresas hacen plata ganando juicios. No es mi idea", sostuvo el transportista. En la reunión "le mostré los números, el costo que tiene prestar el servicio". Al igual que dijeron los choferes esta mañana, afirmó que el mandatario municipal iba a volver a llamarlo pero no lo hizo.

Aseguró por otro lado que el millón y medio de pesos que comentó hoy Ongarato que el empresario le pidió es una deuda: "Es lo que me debe el municipio de los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto. Yo con eso me pondría al día con un montón de cuestiones que hoy estamos atrasados". "Por más que no funcionamos, Provincia y Nación pagaron abril, pero la Municipalidad no. Me gustó la charla que tuvimos, fue muy sincero, pero hoy salió a decir que pido un millón y medio que es lo que se me debe, con ese dinero contábamos", remarcó

"Decir que la empresa pide un millón y medio de pesos suena feo. El servicio es municipal y es lo que deben. Es una deuda, no estoy pidiendo un préstamo ni un regalo, pido que me paguen lo que me deben así me puedo poner al día con los sueldos de los empleados".

Explicó que tienen otras deudas aparte de los haberes de los trabajadores y con ese dinero podrían poner los colectivos en la calle dado que estarían al día. Agregó que por otro lado pasa lo que en este contexto debería aportar la municipalidad en caso de que el servicio se reanudara, que dependería de la cantidad de pasajeros que transporten.

Además, Acevedo se refirió a la situación de los trabajadores y sostuvo que sienten "incertidumbre": "Escuchan en los medios que va a salir otra empresa y la idea de ellos es seguir manejando un colectivo en la empresa que sea". "Yo hoy ya no tengo concesión de las líneas. Como en su momento yo me hice cargo de los choferes que venían de otras empresas, el que lo preste que lo haga con ellos", subrayó.

En cuanto a la forma de protesta de hoy, que recibió críticas y por la cual el propio intendente le atribuyó algo de responsabilidad por facilitar los vehículos, sostuvo: "El reclamo es de ellos, lo único que pidieron es si les prestaba los colectivos y lo hice, me hago cargo". "Trato de acompañarlos en lo que puedo, creí que no iba a enojar a nadie, no te digo que estoy de acuerdo de hacer este tipo de reclamos pero tampoco ellos. Esto fue una gota que rebalsó el vaso, hacerlo para que el intendente los escuche", manifestó. "No son gente violenta, tienen necesidad de trabajar, nada más. Yo no los mandé, están preocupados por la situación laboral de ellos", cerró.