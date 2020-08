“Hoy fueron diagnosticados en nuestra ciudad 17 casos de COVID-19. Son todos contactos estrechos de los anteriores confirmados y los contagios se dieron tras una reunión familiar. Siempre pregonamos la no estigmatización de las personas que se han contagiado, pero cuando estos contagios se han producido violando cada medida de cuidado que este Estado ha implementado con tanto esfuerzo de todos, realmente es un duro golpe al ánimo de este equipo”, dijo Gustavo Sastre, Intendente de Puerto Madryn.



Chubut reportó 46 casos nuevos de Covid-19, ascendiendo a un total de 518 positivos. 25 casos se han confirmado en las localidades de Comodoro Rivadavia - Rada Tilly: 12 son contactos estrechos y 13 están en investigación.



17 son de la ciudad de Puerto Madryn: 15 contactos estrechos y 2 bajo investigación. En tanto, 4 con nexo son de la localidad de El Hoyo, con antecedente de viaje a zona de riesgo (Bariloche).



“Una situación que debería tratarse de un foco aislado, como en las 3 oportunidades anteriores que se han presentado casos en la ciudad, se transforma en un cuadro complejo a causa de no respetar normas extremadamente sencillas y por demás difundidas. Y no es una cuestión solo de controles o no controles, los cuales obviamente existen y se aplican con todos los recursos disponibles, pero es una cuestión de sentido común, 200 o 300 personas no tienen chances matemáticas de controlar a 120mil, es necesaria la responsabilidad individual”, agregó Gustavo Sastre.