Los diagnósticos confirmados (46) el viernes marcaron una cifra record en el último reporte epidemiológico provincial. Sumado al estudio en marcha de los contactos estrechos mantenidos por los pacientes y el hecho de que gran parte de los nuevos contagios se reportaron más allá del conglomerado Comodoro Rivadavia-Rada Tilly como El Hoyo, donde no había habido casos anteriormente y el número exponencial de Puerto Madryn (17) motorizaron una serie de acciones por parte de las autoridades para intentar frenar la propagación del virus.

Otro dato no menor tiene que ver con las temperaturas más elevadas que se reportan en el territorio provincial lo que motiva las salidas familiares y reuniones sociales.



En ese sentido, el ministro de Salud, Fabián Puratich, en contacto con Red43, recalcó el compromiso de la ciudadanía para evitar que el coronavirus circule en nuestra provincia resaltando que es conveniente evitar los encuentros sociales donde parece inevitable no utilizar barbijo, hablar cerca con otras personas y compartir el mate, uno de los elementos que parece haberse convertido en central para la propagación del Covid-19.

Puratich hizo foco en el sur provincial: “Se mantiene estable la cantidad de casos, pero constantes, preocupa porque no se logra detener la dispersión de la enfermedad. Nos preocupa el brote interno en Comodoro, tenemos que reforzar medidas, controles y estar más exigentes con la cuarentena”.

Presentaciones judiciales

El ministro de Salud fue más allá y explicó que, en base a la experiencia del brote y contingencia de hantavirus en la cordillera de Chubut, cuando hubo que poner en aislamiento obligatorio a personas “hicimos presentación judicial para notificar judicialmente que se cometía un delito. Estamos evaluando proceder de la misma forma para que se tome conciencia y se respete las condiciones del aislamiento dentro del domicilio”, manifestó.

De manera que las autoridades evalúan esta intervención en la justicia para notificar que se viola el código penal, “y si no cumplen con la cuarentena en su casa porque pone en riesgo la salud del resto de los habitantes de la ciudad porque hay una pandemia, que la justicia pueda actuar. Estamos viendo si lo podemos ejecutar”.



Valle Inferior y Puerto Madryn



El ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, encabezó este viernes una reunión junto a fuerzas federales para coordinar tareas conjuntas y optimizar los recursos disponibles en la ruta 3, particularmente en el Parador Norte, en el ingreso a Trelew.

De la misma participó el subsecretario de Seguridad Vial, Leonardo Das Neves; la jefa de Unidad Regional V de la Patagonia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Valeria Paolino; el Segundo Comandante Cabrera de Gendarmería Nacional y el jefe de Unidad Regional Trelew Comisario Mayor, Adrián Muñoz.

De esta manera, a partir de esta coordinación de trabajo, realizada bajo la instrucción del Gobernador de la Provincia, Mariano Arcioni, se convino reforzar las tareas preventivas sobre rutas nacionales que atraviesan la provincia, aunando esfuerzo entre fuerzas federales y provinciales.

Además, la provincia recibirá un aporte tecnológico de la Dirección Nacional de Seguridad Aeroportuaria, que consta de un escáner móvil que permitirá desarrollar tareas específicas de seguridad, con detección de sustancias prohibidas, armas, etc.

Acciones en conjunto

En tanto, el subsecretario de Seguridad Vial, Leonardo Das Neves, sostuvo que “son operativos por instrucciones del Ministro de Seguridad y que se realizan en conjunto con Policía del Chubut, Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria”.

“Buscamos coordinar acciones con fuerzas federales para optimizar la fiscalización en las distintas rutas y brindarle un mejor servicio a la comunidad, teniendo mayor presencia en las rutas, y más allá del trabajo de prevención en el marco del COVID-19, no debemos dejar de hacer nuestra tarea específica”, agregó el funcionario provincial.



Asimismo, explicó que “se realiza revisión de vehículos, se coteja documentación en orden y en algunos casos requisas de vehículos. Cuando empezamos la cuarentena transitaban solo un 25%, y ahora vemos un incremento muy importante”.



La jefa de Unidad Regional V de la Patagonia de la PSA recordó que si se constata la falta de permisos “se comunica al Juzgado de turno y se procede a labrar el acta de infracción del artículo 205 del Código Penal”. Además informó que “haremos controles sorpresivos en todo el territorio provincial”.

En tanto, el municipio de Rawson, en vísperas del fin de semana con temperaturas cálidas, según el Servicio Meteorológico Nacional, solicita a la población “responsabilidad” al momento de recrearse en los espacios públicos. En virtud de lo mencionado, el Ejecutivo local ejercerá un exhaustivo control preventivo y de concientización durante este sábado y domingo, para evitar la aglomeración en la costa y recordar el uso obligatorio del tapabocas impuesto por los protocolos sanitarios, ante la emergencia epidemiológica actual.



El secretario de Gobierno, Educación y Coordinación de Gabinete de Rawson, Carlos Gazzera, detalló los controles que implementarán: “Vamos a hacer hincapié en el uso obligatorio del tapabocas, un grupo de preventores y también del área de Tránsito recorrerán toda la franja costera, y labrarán actas en caso de que no cuenten con este elemento preventivo”.

Comodoro y Rada Tilly



El ministro Massoni dijo que por estas horas refuerzan los controles también en el sur provincial. “Estaremos en las distintas localidades de la provincia, entendiendo también que comienza un fin de semana extremadamente preocupante por lo que se vive en Comodoro Rivadavia por el COVID-19, y esto es algo a lo que tenemos que generarle un corte”, manifestó el Ministro de Seguridad.



Massoni agregó que “estamos esperando que Salud defina hoy las medidas, para que a través del Ministerio de Seguridad apliquemos todos los mecanismos para darle contención a la situación”.



Por su parte, personal de la Comisaría de Rada Tilly realizó este viernes por la noche una serie de controles en la villa balnearia en el marco de las nuevas disposiciones horarias que rigen ante el bote de casos positivos de coronavirus en el conglomerado Comodoro Rivadavia- Rada Tilly.

Los operativos comenzaron a las 21 del viernes y se extendieron hasta la 1 de la madrugada de este sábado.

En Comodoro la policía trabajará codo a codo el personal municipal para marcar una fuerte presencia en las calles de la ciudad y constatando que los ciudadanos cumplan con las pautas recomendadas por las autoridades sanitarias.