El pediatra esquelense Flavio Romano realizó comentarios sobre el caso ocurrido hace pocos días, donde un menor falleció, aparentemente, por ingesta de dióxido de cloro.

Al respecto, el doctor aclaró que el dióxido de cloro es un muy buen desinfectante en plantas potabilizadoras de agua. “Esta sustancia se puede conseguir como para poner unas gotas en agua y hacer que esta agua sea segura”, explicó.

“Ahora bien, la utilización de este producto como para que un ser humano, un ser vivo, la tome, la ingiera y destruya los virus o bacterias que hay en el cuerpo es otra cosa, que no tiene asidero científico”.

Así, Romano comentó que, si se toma muy poca cantidad, la sustancia no es tóxica, ya que se disuelve en el organismo. Sin embargo, tomar una cantidad significativa produce lesiones internas en las mucosas y, si se absorbe, destruye las proteínas que tienen los glóbulos rojos, con consecuencias sumamente tóxicas.

“No es lo mismo echar dióxido de cloro en un tanque de agua que echarlo dentro de tu cuerpo: no funciona igual”.

La recomendación, por lo tanto, es no confundirse, ya que el dióxido de cloro no es curativo. En un niño o en cualquier persona con otras condiciones, las consecuencias son mucho peores. “Si alguien cuenta que se mejoró tomando esto, lo más probable es que se haya mejorado por otro motivo”, aclaró el doctor. Pese a que algunas personas lo recomiendan, no tienen títulos ni se basan en fundamentos científicos.

“Todas las épocas hubo charlatanes que tuvieron cierto éxito y ganaron plata vendiendo cosas y atacando a los médicos que nos regimos por fundamentos, por estudios, por pruebas”.

En esta época, la acción de mentir sobre sustancias para obtener ganancias es aún más reprochable, ya que al estar en una pandemia la gente es más susceptible e intenta buscar soluciones rápidas. El dióxido de cloro no previene el virus: lo importante es el distanciamiento, usar tapabocas y lavarse las manos reiteradamente.