Como estaba estipulado en el último acuerdo, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste se reunió esta mañana con el Secretario Coordinador de Gestión y Finanzas, Matías Taccetta, en su oficina, para iniciar las negociaciones por la paritaria salarial del segundo semestre.

Participaron del encuentro por SOEME y ZO el Secretario General, Antonio Osorio; la Secretaria de Actas de la Seccional Esquel, Graciela Avilés; Secretario Gremial de la Seccional Esquel, Sandro Segundo; y el integrante del Consejo Directivo, Daniel Rivera.

Tras finalizar la reunión, Osorio sostuvo que el Ejecutivo Municipal manifestó que los números todavía estaban dando negativo y que no tenía nada para ofrecer. “Taccetta nos dijo que va a esperar que presentemos una propuesta y va a analizar si es factible o no”, contó.

Sin embargo el dirigente sindical manifestó que “conociendo la realidad de los trabajadores y trabajadoras municipales, entendemos que vamos a solicitar un aumento para tratar de no perder frente a la inflación este año”.

En este sentido expresó que “nosotros somos respetuosos de lo que diga la asamblea, así que vamos a pedir que cada delegado haga este planteo en cada sector y después vamos a reunirnos con cada uno de ellos y la Seccional Esquel para ver cómo avanzamos”.

Osorio señaló que hoy el municipio “nos dice que los números siguen siendo negativos”, y recordó que el gremio le dio una tregua con al acuerdo salarial anterior por la pandemia. “Nosotros entendíamos que en algún momento íbamos a necesitar plantearle no perder frente a la inflación y lo mismo que planteamos en Esquel lo hicimos en toda la Comarca. Pero pasaron varios meses y no vimos ningún cambio significativo de ajustar en algunas áreas que entendíamos que se podían ajustar”, expuso.

De esta manera remarcó que “siempre termina pagando el trabajador y nosotros entendemos que debemos hacer un esfuerzo para que los trabajadores al menos no pierdan frente a la inflación”.

Reflexionó, además, que “en la medida que no exigimos, vemos que los recursos terminan siendo mal gastados”, y planteó como ejemplo que “hay personal calificado al que no se le están asignando funciones y por otro lado vemos que se siguen contratando profesionales, entonces no se optimizan los recursos que ya tenemos y eso molesta”.

También indicó que “hay muchos que han ocupado cargos de director o de jefe y no están haciendo lo que tienen que hacer, que es brindar el servicio que la comunidad merece, utilizando los recursos que tenemos y no malgastándolos”. Aseguró que “es una discusión que siempre tenemos, cambian las gestiones y todavía no se toma en serio este planteo que hacemos”.

Por último Osorio explicó que los delegados se reunirán con cada sector, luego se realizará una reunión con todo el Cuerpo de Delegados y la Seccional Esquel y después de esto se solicitará una nueva reunión con el Ejecutivo Municipal para acercarle la propuesta de los trabajadores.