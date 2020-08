Esta mañana, el secretario de Gobierno, Julio Ruíz, participó de dos audiencias en Secretaría de Trabajo referidas al transporte. Una fue con la empresa Sargento Cabral y la otra con Acevedo.

Ruíz explicó que las convocatoria tenía por objetivo llegar a un acuerdo para el traspaso del personal de las empresas que brindaron el servicio hasta hace cinco meses y ahora se encuentran en conflicto con la municipalidad. Indicó que en el caso de Oscar Perazzo (Sargento Cabral), que tenía la línea 4, "no hay una relación contractual entre las partes porque se venció el contrato".

En este sentido, el secretario de Gobierno expresó en la reunión que no existe posibilidad de extender por cinco años como pretende el empresario porque "no figura en el pliego". Por tal motivo, expuso: "Si no continuaba trabajando en las condiciones que fijamos hasta el 30 de septiembre, entendíamos que se había caído, así que mucho menos íbamos a poder hacernos cargo de sus empleados".

Con Santiago Acevedo, en tanto, los motivos fueron similares pero hay diferencias ya que contaba con tres líneas. "La 1 se venció, pero con la salvedad de que él envió una carta documento diciendo que la devuelve. No existe relación contractual con la línea 1 y por lo tanto no dependen de nosotros los empleados, dependen de la empresa. Con las líneas 2 y 3 envió otra carta documento donde explica por qué devuelve el servicio", contó. Así las cosas, Ruíz precisó: "Nosotros refutamos todos los motivos y le dijimos que de no cumplir la prestación del servicio está incumpliendo en un artículo del pliego de licitación. Para nosotros es otro contrato que se ha caído, no existe vinculación entre las empresas y la municipalidad en este momento".

De esta manera, ahora el municipio busca avanzar hacia la contratación de otros empresarios que presten el servicio de manera provisoria. "Vamos a hacer un llamado a las empresas que deseen hacer una oferta para un contrato de prestación de servicio, que en principio cumpliría la primera parte, hasta el 30 de septiembre, y lo extenderemos por 90 días más", subrayó. "Supongo que mañana o pasado va a estar en la web de la Municipalidad y se va a publicar en algún medio gráfico por 3 días para abrir las ofertas los primeros días de septiembre", agregó.

En esta prestación transitoria, habrá modificaciones respecto a los recorridos conocidos y de cuatro líneas se pasará a dos. "Hemos unido las líneas: la 1 y 4 se llamarán A, y la 2 y 3 se llamarán B. Unimos los recorridos y las empresas van a poder ofertar sobre eso". Advirtió que quienes sean adjudicados pueden realizar modificaciones.