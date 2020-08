La escuelita vial se llamará "Lorenzo Rossi": La emoción de Rocío Esteban

El Subsecretario de Seguridad Vial de Chubut, Leonardo Das Neves, mantuvo un encuentro con Rocío Esteban y Bibiana Campodónico de la ONG de Estrellas Amarillas para terminar de bautizar a la Escuelita Vial con el nombre de Lorenzo Rossi.

En ese marco, Das Neves se refirió a la ordenanza de tolerancia cero que ya rige en Esquel desde hace unos meses y aseguró que se implementará en toda la provincia con un proyecto de ley que ya está siendo tratado en la Legislatura chubutense y tendrá el acompañamiento de la mayoría de los diputados provinciales.

"La escuelita vial se va llamar Lorenzo Rossi y tiene que ver con los familiares de víctimas, que tiene que ver con la línea 149 de ayuda a las víctimas. Ellas han trabajado de manera formidal. Una cosa es la responsabilidad social que tenemos el gobernador, el ministro y yo, pero es distinto lo de ellos que trabajan desde el dolor que en mi caso no he vivido. Que pongan ese afecto al servicio de la sociedad me llena de orgullo", expresó Das Neves.

En diálogo con Red43, Rocío Esteban mostró su emoción, orgullo y agradecimiento con el personal de la APSV, destacando que "ahora Lorenzo va a ser parte del crecimiento y la enseñanza de los chicos".