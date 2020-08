Martes: se esperan algunas lluvias en Esquel

Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este martes 25 de agosto en Esquel presentará un cielo nublado y con la constante amenaza de lluvia. La máxima será de 11° C y la mínima de 3° C.

El viento soplará con variada intensidad y la probabilidad de precipitaciones se mantiene durante casi todo el día.

Mañana la temperatura se anticipa parecida a hoy (sin lluvia), pero a partir del jueves sobrevendría un importante descenso de los valores que se quedará hasta comienzos de la semana que viene. Incluso, no se descarta la caída de nieve el sábado.