El Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, dialogó en exclusiva con Red43 para referirse a las nuevas medidas que anuncia el Decreto Provincial, vinculadas al uso de tapabocas obligatorio y a la reducción de horario comercial hasta las 20.30 hs.

En principio, manifestó que espera que se cumpla el uso de tapabocas y que ya quede implementado esta semana: "Es bastante polémico, hay vecinos que escuchan otras voces respecto al sentido de estrategia contra la pandemia, pero nosotros tenemos que seguir la del gobierno provincial y nacional. Tenemos que ir todos en el mismo sentido".

"No es el barbijo quirúrgico; ese hay que reservarlo para el personal de salud. El uso del tapabocas no anula lo fundamental que es el distanciamiento entre personas, no tocarse la cara a cada rato y las demás medidas de higiene fundamentales. Esto es una medida más"

REDUCCIÓN DE HORARIO COMERCIAL

Respecto a esta nueva medida, el mandatario municipal refirió que "es algo que queremos discutir con las autoridades sanitarias. El Ministro estará en Esquel próximamente. No tenemos circulación viral, vamos a pedir que los horarios continúen como están mientras no alteren la situación. Fue un esfuerzo muy grande por parte de distintas autoridades y vecinos, que hemos hecho que hasta el momento no tengamos casos. Considero que estas medidas, están enmarcadas en el aumento de casos en otras ciudades".

"Queremos conversar con las autoridades. Junto a Trevelin, tenemos que tomar la situación en unidad. Muchas decisiones que fueron en conjunto han mejorado la calidad de vida de los vecinos"

Ongarato también habló de la situación y controles que se realizan en la comarca. Al respecto, indicó que "el problema ahí es más complejo. Es una región que suele transformarse en un único conglomerado urbano. Confío en el criterio de ellos para manejar la situación".

"Tenemos que tener en cuenta que desde la Municipalidad trabajamos fuertemente en cuidarnos. Todo nuestro cuerpo de inspectores está trabajando con un descanso cada quince días en la portada de acceso a Esquel y la Terminal. Además, agentes municipales recorren los comercios viendo como cada uno se adapta a las medidas"

No te pierdas la entrevista con el mandatario municipal, quien además habló de las reuniones que se mantendrán junto a personal policial, Cámara de Comercio, la situación del sector turístico, gastronómico y hotelero y la educación, el transporte, entre otros.