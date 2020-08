¿Cómo estará el tiempo este miércoles?

Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este miércoles 26 de agosto en Esquel presentará un cielo parcialmente nublado. La máxima será de 11° C y la mínima de 4° C.

El viento soplaría del oeste a poca intensidad. Es posible que se registren lluvias, sobre todo hacia la noche.

A partir de mañana inicia un descenso de las temperaturas y podrían volver las mínimas bajo cero. Sin embargo, por el momento no hay nevadas previstas.