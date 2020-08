El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, se refirió en diálogo con Red43 a la situación del transporte urbano. Además de adelantar que Matías Taccetta y Julio Ruíz, que se encuentran haciendo gestiones en Rawson, pueden traer alguna novedad sobre el subsidio provincial, el intendente remarcó que en las próximas horas figurará en la web del municipio la oferta para las empresas interesadas en brindar el servicio provisoriamente.

Sostuvo que "hay que dialogar con funcionarios del gobierno provincial para ver cuál va a ser el futuro del transporte urbano en Esquel", dado que después del 30 de septiembre está previsto un cambio en la asistencia que llega de Nación y Provincia. Hasta conocer esas condiciones no pueden llamar a una licitación porque "tenemos que saber qué ofrecer".

"La municipalidad solo puede dar subsidios si se presta efectivamente el servicio. Al no tener transporte por las medidas del Covid, no había forma de poder pagarle a las empresas y generó esta crisis en el transporte urbano de Esquel", señaló Ongarato en referencia al reclamo de mayor ayuda municipal.

"Esta crisis nos tiene ocupados, preocupados y estamos tratando de llegar a la mejor solución en estos días".

En cuanto a la posibilidad de ofertar en la web, aseguró que será para "un servicio provisorio hasta que licitemos". Sobre el plazo, aclaró: "Es posible que sea hasta diciembre, hay un montón de factores que no tienen definición porque van a depender de decisiones provinciales y nacionales". Reveló que "puede que se implemente el pago electrónico a través de tarjeta SUBE como hay en ciudades grandes". "Todo esto condiciona a una empresa, por lo tanto hasta que no tengamos estas definiciones no podemos trabajar seriamente en un pliego de licitación", insistió.

Por último, descartó la posibilidad de ampliar pr 5 años con Sargento Cabral, como pretendía su propietario, Oscar Perazzo: "No tenemos documentación en la municipalidad que avale la prórroga. No se perdió como alguno dijo, no consta en ningún lado que se pueda hacer". "Tenemos el mismo contrato que Perazzo me ha mostrado donde está la firma del intendente anterior y funcionarios de ese momento, no figura que exista la opción de una prórroga. En un principio le ofrecí 3 meses más provisoriamente mientras podía buscar esa documentación, nosotros la hemos buscado y no está", cerró.