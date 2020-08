Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este jueves 27 de agosto en Esquel presentará un cielo mayormente nublado. La máxima será de 7° C y la mínima de -1° C.

El viento soplaría del oeste. Para el final del día es posible que se formen chubascos de agua y nieve.

Mañana el descenso de las temperaturas será más marcado, pero desde el domingo volverían a subir un poco los valores máximos.