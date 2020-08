Los coordinadores y profesores del Club Social y Deportivo del Campo están poniendo manos a la obra para dejar todo en condiciones para el próximo 1 de septiembre cuando arranquen las actividades en gimnasio de la Asociación Española.

Están llevando a cabo distintas refacciones y mejoras para dar inicio a un proyecto muy soñado por todos los integrantes de Del Campo.

Recordemos que días atrás se firmó un convenio con la dirigencia de la Española para el uso, en principio por seis meses, tanto del histórico gimnasio como de la confitería ubicada al lado, cuyo ingreso es sobre la calle Mitre.

Por otra parte, ya comenzaron con las inscripciones donde las personas interesadas podrán acercarse al predio, entrada por calle Mitre, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.

Para esta esta oportunidad se abrieron los talleres de futsal masculino con categorías que van desde la 2008 hasta la 2011, futsal recreativo femenino libres, vóley mixto, hockey mixto y además Educación Física Integral.

Señalemos que Guillermina Álvarez, quien es la responsable del área deportiva del Club Social y Deportivo del Campo, destacó días atrás que la escuela de futsal masculino estará dividida en dos grupos 2008/09 y 2010/11 y los entrenadores que estarán a cargo de esta escuela son Lucas García y Leandro Herrera.

Por su parte, Omar Rastelli con Danilo García se pusieron al hombro de la escuela de futsal femenino recreativo libre, en tanto el Hockey Mixto con grupos que van a partir de los 12 años y también los avanzados, tiene como entrenadora principal a Paola Mauro.

Además para esta temporada se le agregó el vóley mixto en categorías que van desde mini voley (de 8 a 12 años) pasando por el sub 15, sub 17, sub 19 y primera división, cuyo entrenador principal es Guillermo Forti, asistido también por Danilo García.

Por último, otra oferta deportiva que se brinda desde la coordinación deportiva de Del Campo es la Educación Física Integral con grupos que van de 7/8 y 9/10 años, a cargo de la profesora Jimena Fraifer.