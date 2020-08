En la mañana del viernes, se realizó una conferencia de prensa para presentar la propuesta de conformación de un Comité de Emergencia Social y Alimentaria.

La misma, se hizo desde distintos sectores, con el objetivo de reclamar y conseguir respuestas estatales a la compleja situación alimentaria, habitacional y laboral de muchos vecinos de Esquel.

Susana Moreno y Adriana Baigorria, hicieron uso de la palabra para detallar el trabajo que realizan desde distintos sectores y para enumerar las distintas problemáticas que deben afrontar día a día los vecinos.

En este marco, difundieron un documento dando el panorama de la realidad que se vive en la ciudad.

HAMBRE, DESEMPLEO Y FALTA DE HABITAT EN ESQUEL: UNA REALIDAD QUE NECESITA RESPUESTAS

La situación económica provocada por la administración Macri y aumentada por la pandemia, profundiza una gravedad social agobiante. Particularmente en una provincia sobreendeudada como la nuestra, con un gobernador que juega a las escondidas con su responsabilidad de pagar los salarios y un intendente que se excusa en la falta de presupuesto en vez de asumir su incapacidad para dar respuestas. Y entonces nos preguntamos: ¿cuál es la función que tienen como gobernantes el gobernador y el intendente? Quienes nos oponemos a la resignación como destino y a la desidia como práctica política, creemos en las soluciones que surgen en la construcción de respuestas superadoras. Estamos seguros de que los daños sociales de esta crisis continuarán y se profundizarán en Chubut y en Esquel si las administraciones que gobiernan persisten en el ejercicio de no hacerse cargo de nada.

El hambre Según un informe surgido del Ejecutivo municipal, en nuestra ciudad se pasó de asistir con bolsones alimentarios a 452 familias en marzo a un total de 2200 en Julio. Aunque el pasado 6 de agosto el propio intendente habló de 3600 familias asistidas, tomaremos el número oficial de 2200, que expresa un desmedido aumento de esquelenses carenciados. Si tomamos que cada familia tiene un promedio de 4 integrantes, la cuenta da que más de 1 cada 5 habitantes de Esquel no puede acceder por si mismo a su alimentación básica. Pero como el mismo informe reconoce -y todos los sabemos-, son muchas las instituciones solidarias que por fuera del municipio llegan a través de merenderos o cocinas comunitarias a vecinos/vecinas a las que el municipio no llega. Cuántos son, no lo sabemos. Su desconocimiento expresa la incapacidad municipal de coordinar y articular esa ayuda.

Es por eso que RECLAMAMOS LA INMEDIATA PUESTA EN MARCHA DE UN COMITÉ LOCAL DE EMERGENCIA SOCIAL Y ALIMENTARIA. Ese comité evitaría, por ejemplo, que el municipio que conduce Sergio Ongarato informe que una fundación local haya recibido el 28 de mayo 2 millones 832 mil 548 pesos, sin decir cuál es el nombre de esa fundación ni con que criterios distribuye la asistencia a familias y comedores.

Siempre según el informe municipal, esos fondos administrados por esa fundación, equivalen a un cuarto de los 10 millones que el municipio pudo sumar para destinar a la compra de alimentos para su distribución en bolsones. Creemos que para que la política no se sirva de la pobreza, las políticas públicas deben ser transparentes y estar disponibles para el conocimiento de todas las personas. Por eso llamamos también a esa fundación y sus autoridades a sumarse a nuestro pedido de crear un Comité de Emergencia Alimentaria.

El desempleo Sin embargo, no podemos dejar de advertir que la falta de acceso a la alimentación que sufre una porción importante de la población de Esquel, tiene que ver principalmente con la falta de empleo. Una ausencia endémica que se profundiza con el paso del tiempo. Hace unas semanas, los dueños del frigorífico local le propusieron al intendente cederle en comodato gratuito las instalaciones y maquinarias para que el municipio arbitre la manera de continuar con la producción y evitar así que se pierda la fuente laboral. Mientras tanto, la amenaza del despido se agiganta para esas familias y se suma al dolor de muchos zafreros y cazadores que este año no tuvieron siquiera la oportunidad del rebusque temporario de la caza de liebres para el faenamiento y la exportación. Es indignante que el achicamiento del mercado laboral sea el principal dato de la realidad que se repite y multiplica.

Los problemas de hábitat: Tampoco son pocos los vecinos que recurren a la ocupación de terrenos por falta de viviendas la imposibilidad de continuar o acceder a un alquiler. La respuesta del municipio para ellos es la condena. La persecución judicial y la obstrucción para negarles a los vecinos el acceso al derecho humano de contar con los servicios de agua potable y energía eléctrica, parecen ser las únicas políticas para quienes no tienen recursos suficientes. Mientras el gobierno nacional se apresta a desarrollar planes de desarrollo desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, generando una esperanza para millones de argentinos nos preguntamos cuáles son las previsiones de parte de la autoridad municipal para integrarse a esos programas y desde qué instrumentos de planificación lo piensan hacer. Y si lo están haciendo, ¿no sería valioso y enriquecedor ponerlos al conocimiento de los cientos de familias declaradas en situación irregular por su condición de ocupantes precarios? Está claro que el desempleo y la falta de soluciones de hábitat no son problemas nuevos en Esquel. Tampoco es nueva la falta de creatividad y voluntad política para resolverlos.

El hambre de miles de esquelenses que deambulan de barrio en barrio para echar algo a la panza, pone de manifiesto la cara más dura de la crisis generada por la falta de políticas municipales y provinciales de mediano y largo plazo.

Tampoco es nueva la solidaridad de las y los vecinos, tras la que muchas veces se esconden las autoridades para terminar diluyendo su propia responsabilidad en la generación y falta de solución de los problemas. No creemos que todos seamos responsables por igual.

En la democracia que hasta ahora construimos hay quienes eligen y hay quienes representan y gobiernan. Nos urge que éstos últimos se hagan cargo de la parte que les corresponde. Ya nadie puede hacerse el distraído.

Algunas adhesiones: Instituto Futaleufú - Bloque PJ Concejo Deliberante de Esquel- CCC Esquel (Corriente Clasista y Combativa) – Agrupación Peronismo Militante – ADU Esquel (Asociación Docentes Universitarios) – Biblioteca Popular Tolkeyen – Kume Rakizuan Compuche