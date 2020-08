Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este viernes 28 de agosto en Esquel presentará un cielo parcialmente cubierto. La máxima será de 5° C y la mínima de -3° C.

El viento soplaría del oeste a una velocidad entre 15 y 30 km/h.

Mañana habrá un leve ascenso, con máxima de 6° C, y a partir del domingo los valores subirán de forma más marcada.