El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, habló con los medios de comunicación en la marcha contra la toma ilegal de tierras en la reserva forestal de Loma del Medio. Remarcó que los vecinos que se concentraron se autoconvocaron y "entienden igual que nosotros que es el patrimonio de todos, lo debemos defender".

Hoy fueron vandalizados los colectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y también una escuela que se encuentra al lado. Al respecto, Pogliano indicó: "Me comuniqué con el comisionado Jorge Cornejo para manifestarle mi solidaridad y le ofrecí reubicarlos en otro lugar si entienden que es necesario"

Con respecto a la marcha, consideró: "Acá hay gente de paz, gente que lo único que quiere es recuperar la reserva natural. Es un lugar turístico en una ciudad turística". Sostuvo que muchas personas no pudieron ir por algún temor producto de la pandemia, pero que la gran mayoría de los vecinos de El Bolsón acompañan la causa: "Este reclamo es de un 90 o 95% de la población, es lo que siento y lo que me han manifestado. Se demuestra con la gran cantidad de gente que hoy está aquí"

"Acá hay un grado de organización pero no son personas identificadas, no se trata de mapuches. Se lo manifesté al secretario de Seguridad de la Nación a quien agradezco la predisposición, con la PSA y la presencia de las fuerzas federales que pedíamos desde un principio".

"No es un reclamo político, no es un reclamo contra el gobierno nacional bajo ningún punto de vista. Es un reclamo al juez federal para que ordene un desalojo que es lo que necesitamos".

Contó que desde Nación aseguraron que "no hubo claridad en el pedido inicial de la fiscal" y por eso se demoró la llegada de las fuerzas. "Agradezco al gobierno nacional porque las fuerzas federales hoy están aquí pero con una orden de la justicia de proteger el lugar y no de desalojo como estamos pidiendo", precisó. En este sentido, agregó: "Tienen la orden de custodiar y no permitir el avance de la gente, que nadie se acerque ni lleve materiales o nada que lo modofique. Nosotros le solicitamos al juez el desalojo inmediato".

"La fiscal dijo que para ella no había delito, pero para nosotros a las claras hay un delito porque es nuestra tierra, nuestro patrimonio y nuestro futuro", insistió Pogliano. Enfatizó que "el lunes la justicia tiene que revisar toda la causa, ver que hay un delito y ordenar el desalojo. Esperamos que esto suceda".