Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este sábado 29 de agosto en Esquel presentará un cielo parcialmente cubierto. La máxima será de 7° C y la mínima de 2° C.

El viento soplaría del oeste a una velocidad entre 15 y 25 km/h.

Mañana comenzará a registrarse un ascenso en las máximas, que durante algunos días rondarán entre los 10 y los 13 grados.