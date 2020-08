El Horcón: De olvidos e ideas

En más de una ocasión desde esta columna hemos señalado el abandono en el que se encuentran las comunas rurales y pueblos del interior de la provincia de Chubut.

En estos días Cushamen ha sido noticia al agravarse la situación de los pobladores del lugar por la inclemencia climática que ha afectado a gran parte de la Patagonia. No debería sorprender el invierno por acá, sabemos que se puede complicar mucho, no es nuevo que suceda.

La solidaridad de los ciudadanos de la provincia con los pobladores de Cushamen es digna de aplaudir y resaltar. Hay mucha generosidad hay entre los vecinos de esta provincia.

Otro es el caso de aquellos que se dedican a la política, lo mejor que podían hacer es llamarse al silencio, sin fotos ni títulos mediáticos, y -de una vez- ponerse a trabajar para garantizar que los servicios básicos lleguen a cada ciudadano y que en estos pueblos y comunas no se siga padeciendo tanta desidia.

Uno de los muchos asesores con los que cuentan los diputados de la provincia dijo que "la idea" es poner a Cushamen todo el año en agenda, o sea se entiende que no estaba en los planes de nadie y que fue necesario que el clima se hiciera cargo de visibilizar la realidad complicada de los que viven en ese lugar.

Por ejemplo ¿Qué sucede con el resto de las localidades chubutenses que pasan días sin corriente porque no da más el generador que tienen? Esto se traduce no solo en falta de electricidad sino también en alimentos que se pierden, agua que no hay, servicios que no funcionan.

¿Hace falta otra inclemencia climática para que alguien en ejercicio de la política chubutense y recibiendo honorarios por ello se le ocurra alguna "idea" para poner en agenda a estos miles de pobladores prácticamente olvidados?

En Chubut sobran asesores que no se sabe que hacen. Si cada uno de ellos tuviera una sola "idea", los diputados para los que trabajan podían presentar un plan viable para que en la provincia no existan lugares mal atendidos y sin asistencia del Estado.

CHISTECITO DE YAPA

-¡Por fin una gelatina que me gusta!... dijo el borracho y se tragó una cucharada de alcohol en gel.