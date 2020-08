Menna: "La cuarentena no es un motivo para suspender la obra del Aeropuerto"

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gustavo Menna, dio a conocer la respuesta del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ante la solicitud de informes por el estado de la obra de ampliación del Aeropuerto de Esquel. La información generó preocupación dado que reveló que los trabajos se encuentran suspendidos.

"Esa es la confirmación de lo que todos suponíamos. La razón que da es la cuarentena y nos llamo la atención porque las obras públicas están exceptuadas y máxime en el caso de Esquel que está en fase 5, no es un razón para suspender la obra", consideró Menna en diálogo con Red43. Recordó que durante los últimos años avanzaron diferentes obras de modernización aeroportuaria en Chubut: "En 2016 se hizo la reparación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Trelew y el año pasado se entregó terminada la nueva estación de Comodoro, una obra muy moderna, totalmente nueva y también se hizo la pista de aterrizaje a nuevo. Solo está pendiente la torre de control".

"Lo único que estaba faltando era Esquel. Se licitó la obra el año pasado, empezó en agosto, tiene un 6% de avance según informa el jefe de Gabinete y lo preocupante es que se admita que está suspendida. Sería el primer caso de estas tres obras importantes para Chubut que se paraliza", amplió el legislador. "No puede ser que hubo dos aeropuertos que estuvieron en obras y esas obras se hicieron, y ahora en el caso de Esquel esté paralizada cuando la cuarentena no es un motivo", enfatizó.

Asimismo, Menna aclaró que dinero no debería faltar ya que hay fondos en un fideicomiso que manejan la concesionaria y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), que se financia con la tasa aeroportuaria. "Nos preocupa que esto sea una decisión de abandonar la obra. Está pasando también con el Aeropuerto de Comodoro Rivadavia por la torre de control, no se termina de llamar a licitación y en la respuesta del jefe de Gabinete dice algo muy genérico: que se está esperando el momento propicio", añadió Menna.

Sobre lo referido al Aeropuerto de Esquel, el diputado transmitió la información a Sergio Ongarato: "La Cámara le mandó a Cafiero casi 1.700 preguntas que hacen distintos diputados de todo el país por temas de interés para sus provincias. La cuestión del Aeropuerto la planteamos porque el primero que manifestó su preocupación fue el intendente". En el mismo sentido, también averiguaron por la obra de pluviales, que ya tiene un 60% de ejecución: "El jefe de Gabinete contestó que está parada por la veda invernal. Vamos a hacer el seguimiento para asegurarnos de que se retome"

Por otro lado, el representante de Juntos por el Cambio consideró que no hay "un compromiso del gobierno con un plan de infraestructura, en particular no lo veo para la provincia del Chubut". "Hay distintas obras que no arrancan o están suspendidas y no veo al gobierno provincial en posición de ponerse firme y reclamar", sostuvo.