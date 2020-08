Esta mañana un hombre de 26 años ingresó a la guardia del Hospital Zonal de Esquel con una herida de arma blanca.

Entrevistado por personal policial, indicó que alrededor de las 6 de la mañana, mientras caminaba frente a una despensa ubicada en el barrio Ceferino, un hombre al que describió como "petiso y con barba" lo interceptó por atrás y le realizó un corte a la altura del hombro izquierdo. Inmediatamente el agresor salió corriendo.

La víctima aseguró que no lo conocía y no pudo brindar más características que permitan identificar a la persona que lo atacó. No quiso radicar una denuncia penal, por lo cual la fiscalía no dispuso ninguna acción, y fue dado de alta tras ser examinado.