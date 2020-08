Fue categórico en algunos conceptos. Es cierto que estos meses de pandemia, la forma de trabajar es diferente, pero como lo dijo Gustavo Hernández, presidente de Chubut Deportes “sé dónde está el norte y mi idea es ir para alla”.

Gustavo Hernández fue el primer entrevistado en el piso del primer programa televisivo que la misma agencia Chubut Deportes puso en pantalla con un trabajo periodístico de una hora de duración.

Gustavo Gómez, quien trabaja en el área de Relaciones Institucionales fue el encargado de la entrevista y en esa Hernández destacó que “estoy acomodándome en este trabajo. Estoy viendo caminar a todos los empleados de Chubut Deportes y esto es un equipo y tenemos que conocernos”.

“Veo que hay un equipo bárbaro, desde mi punto de vista, es cambiar la impronta, cambiar un montón de cosas, el equipo está y hay que darle otro enfoque. Estoy muy contento, muy a gusto y me encanta este trabajo”.

El dirigente de Puerto Madryn, destacó que es una persona normal, que no es empresario ni político. “Soy un ex deportista de barrio, de un club de barrio y de caminar mucho el deporte, a veces no hace falta ser una gran deportista para ser un gran dirigente”.

Remarcó que trata de ser justo, ser un compañero más, “no me gusta ser jefe, me pone medio incómodo y estoy muy comprometido con el deporte”.

ENDEREZAR UN POQUITO EL BARCO

“Tenemos todos los elementos para trabajar bien, estamos llevando adelante el ente de una manera correcta, estamos ajustando un montón de cosas, había que ha enderezar un poquito el barco para que ande bien”, destacó en el primer programa de Chubut TeVe.

“Yo respeto mucho al dirigente deportivo por que lo hace a ad honoren, mucha veces pone plata de su bolsillo y descuida a su familia por el bien del deporte y yo tengo que apoyarlo, no en cosas locas, y tenemos que apoyar y enseñarle cuestiones que tiene que ver con la gestión deportiva, pero lo importante es que yo también pueda aprender de ellos”.

ESTAMOS ATRASADOS CON EL DEPORTE

Fue muy categórico al señalar su diagnóstico sobre el deporte en la provincia del Chubut. “El diagnóstico que yo tengo, es que estamos 15 ó 20 años atrasado con el deporte, no le hecho culpas a gestiones anteriores, estamos atrasado en la parte infraestructura y en el profesionalismo del deporte y primer paso es modernizar el deporte de Chubut, capacitar a todos el personal de Chubut Deportes, a los entrenadores y dirigentes deportivos. Si nos quedamos quieto nos pasa por arriba la vida y tenemos que apurarnos para estar a un nivel acorde a lo que es el deporte”.

Remarcó que a pesar de la crisis económica de la provincia y de la Pandemia, “tenemos unos deportistas excelentes y si a eso le agregamos un buen profesionalismo y un buen apoyo, creo que podemos tener mejores resultados”.

“Estamos atrasado con la infraestructura, muy atrasados en algunos lugares y en otro no tanto. No puede ser que nuestros atletas olímpicos no tengan cintas para correr y esa es una tarea que para mí, la de conseguirles las cintas. Y además que los entrenadores que trabajan con estos deportistas olímpicos tengan a disposición todos los elementos que les corresponda para hacer su trabajo de la mejor manera. Ese es el trabajo nuestro y el camino es ese: el de la modernización y nosotros, como te dije, no quedamos en el tiempo”.

CON LA IDEA DE GANAR NUEVOS ESPACIOS

El programa televisivo Chubut TeVe se ideó a través de un proyecto encabezado por el Gerente de Relaciones Institucionales de Chubut Deportes Gustavo Gómez y tiene en la co-conducción a la figura de Marcelo Richotti, reconocido ex basquetbolista y actual gerente deportivo de la misma Agencia Chubut Deportistas.

Además en este proyecto trabajan los periodistas David Castellino, Juan Katrhein y Omar “Pepe” Rey y el equipo lo completan José Gaud en la Dirección, Paula Cárdenas en Producción General, en tanto Agustín Landau, Rocío Castán y Sofía Rivas en Diseño y Gráfica.

En este primer programa, se presentó un informe sobre el trabajo que lleva adelante el Cuerpo Médico de Chubut Deportes y en el tramo que repasa la historia se emitió un bloque sobre la vida y obra del ex piloto capitalino, Rafael “Raffy” Jones.

Por otra parte, se vio lo mejor del diálogo entre Marcelo Richotti y el entrenador de la Selección Argentina de Básquet Sergio “Oveja” Hernández, en una charla que mantuvieron casi al inicio de la pandemia a través del canal oficial de Instagram, en tanto en recorrida en el interior, un equipo de trabajo se acercó hasta la localidad de Lago Puelo para conversar con su director de Deportes, Matías Ghersi.

PONELE PLAY

Llegó el momento ahora de disfrutar de este primer programa, recordando que el próximo sábado 5 de septiembre, a partir de las 19 horas, se emitirá el segundo trabajo de Chubut TeVe.