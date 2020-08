Trelew prohíbe el cigarrillo electrónico en lugares cerrados

El Proyecto de Ordenanza presentado por el Presidente del Concejo Deliberante, Lic. Juan Ignacio Aguilar, aprobado en la Sesión llevada a cabo el pasado jueves, establece la implementación de Espacios de Aire Limpio. Implica la prohibición del consumo y/o uso de cigarrillos tradicionales, y los sistemas electrónicos de administración de nicotina en todo lugar cerrado de acceso público, tanto del ámbito público como privado.

En referencia a los sistemas electrónicos de administración de nicotina, Aguilar sostuvo que “es importante resaltar que, a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud ha expresado que se debería exigir legalmente que estos dispositivos no se utilicen en espacios cerrados, ya que la evidencia científica muestra que liberan sustancias tóxicas al medio ambiente y afectan a otras personas. En nuestro país, en el año 2011, la ANMAT prohibió la importación, la distribución, la comercialización y la publicidad del cigarrillo electrónico, porque no está demostrado que estos dispositivos ayudan a dejar de fumar y no generen daños a la salud. Y si está demostrado que el aerosol producido por el cigarrillo electrónico empeora la calidad del aire.”

Por otro lado, el edil destacó que la iniciativa se generó “a partir de una solicitud de la Oficina de Prevención del Consumo Problemático de Sustancias de la Municipalidad, quien me solicitó que analice el tema; pedido que fue ratificado por la Coordinadora de Salud Cecilia Vera, quienes hicieron hincapié en la importancia de una guía del Ministerio de Salud de la Nación del año 2017 referida al cigarrillo electrónico, donde se plantea que no puede ser considerados inofensivo, que no existen pruebas para afirmar que son efectivos para dejar de fumar; y se resalta que producen aerosoles, no vapor como se suele creer; aerosoles que no son inocuos para la salud ya que contienen tóxicos y compuestos cancerígenos que pueden dañar la salud.”

Alcance y cartelería

La prohibición establecida en la ordenanza abarca todo lugar cerrado de acceso público, tanto del ámbito público como privado, como por ejemplo oficinas públicas, servicios de transporte público, taxis y remises, supermercados, restaurantes, salas de juego, etc. Asimismo, la norma señala que todos esos lugares se deberán colocar carteles con la leyenda “Espacio de Aire Limpio, Prohibido fumar y/o usar cigarrillos, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares”.