El secretario general de ATECh Oeste, Martín Pena, brindó hoy una conferencia de prensa donde explicó los motivos del paro virtual y la situación actual de las escuelas.

"El paro se enmarca dentro de la virtualidad que es donde muchos compañeros están desarrollando la tarea", sostuvo Pena. "Repudiamos la intención del Ministerio de Educación de buscar una toma de lista para ver quién esta de paro y quién no en una situación donde eso no existe, no hay una marcada de tarjeta. Hay lugares sin conectividad y los compañeros tienen distintos formatos de trabajo, llevando cuadernillos, buscando las tareas varios días después. Es ridículo e inaplicable", consideró.

Aseguró además que "seguimos con los reclamos de siempre, dos meses de atraso salarial, con las escuelas que si bien algunas acciones se van viendo esporádicamente, siguen estando fuera de servicio, no se podrían poner hoy en marcha. No están las condiciones dadas para un regreso". "Cerca de un 70% de las escuelas están imposibilitadas de habitar en la vieja normalidad. En el contexto de las medidas de higiene y bioseguridad que hay que tomar por el Covid, cuando uno ve las partidas escolares de limpieza, por ejemplo una escuela de casi una manzana tiene $12.000 trimestrales", graficó, y afirmó que sería imposible que tengan la suficiente cantidad de elementos desinfectantes con los chicos en las aulas.