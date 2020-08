Hoy asumió Javier Touriñán como nuevo secretario general de Gobierno de la Provincia del Chubut. El gobernador, Mariano Arcioni, le tomó juramento en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno, en un acto con presencia de ministros, diputados, y algunos intendentes.

De esta manera, el presidente de Petrominera que tiene licencia en ese puesto por seis meses, se ocupará del lugar que dejó tiempo atrás Andrés Meiszner.

En primer término, el flamante funcionario manifestó: "Hoy volví a encontrarme con muchos compañeros de militancia, trabajo en conjunto, y repito lo mismo que vengo diciendo en los últimos días. Veo en todos ellos la intención de llevar a buen puerto a la provincia, pero el interés común es salir de la crisis financiera". Valoró que a pesar de diferencias "todo el arco político provincial está intentando que la provincia salga a flote, todos lo están intentando por sus caminos y por donde creen que es conveniente".

Con respecto a la reestructuración de la deuda, se mostró optimista por el trato en la Legislatura aunque advirtió: "No sé si mañana es el día". "No me parece mal que los diputados se tomen su tiempo porque son decisiones que van a tener consecuencia a futuro, como la tuvo el endeudamiento. No sé si mañana es el día pero creo que en algún momento lo van a aprobar", afirmó.

"Hay cuestiones del día a día que hay que ir abarcando, trabajar en un contexto de llegar con los servicios básicos y las obligaciones que tiene el Estado sobre todo con los trabajadores".

Sostuvo que en lo político conversa y seguirá haciéndolo "con todos los sectores y viendo como podemos ir acercando posiciones". En principio, por medio año ocupará la Secretaría de Gobierno y reveló que el gobierno nacional le pidió colaborar con la provincia: "Seis meses es el tiempo que yo me puse, tenía otros proyectos en mi vida particular pero me han pedido que colabore y voy a hacerlo porque creo que es el momento de devolver algo a la provincia. Desde Nación también me han pedido que colabore con el gobierno provincial". "Hoy es temprano para decir si voy a seguir después de los seis meses. Yo no estoy buscando perpetrarme en un cargo ni posicionarme políticamente", subrayó.