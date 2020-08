Nahuel Mateo es, a partir de ahora, el nuevo presidente del Club Andino Esquel tras haberse realizado la semana pasada una nueva asamblea ordinaria donde se renovó toda la comisión directiva que estaba a cargo de Guillermo Glass.

Mateo asumió el cargo de presidente, “porque siempre, desde muy chico, estuve involucrado en la institución donde había pasado por todos los estadíos dentro del club como ser alumnos, como entrenador y como padre”, destacó a este medio.

Nahuel Mateo señaló que hacía falta un poco de oxigenación en esta institución deportiva, más en estos momento donde todo se hace cada vez más difícil.

“La comisión anterior había hecho un excelente trabajo y era conveniente armar un nuevo equipo para comenzar esta etapa difícil que estamos atravesando con la pandemia y que nos afecta y mucho porque tenemos muchas actividades paradas”.

Ante la consulta sobre la incertidumbre en la apertura del Centro de Actividades de Montaña La Hoya, el nuevo presidente destacó “estar un poco expectante para ver qué pasa con el centro de esquí y mientras tantos nosotros tenemos habilitado, con un uso reducido, tanto la sede de la Avenida Ameghino, como el Refugio que está en la base del Cerro”.

POR AHORA DEJAMOS DE LADO LA ESCUELA DE ESQUI Y LA DE SNOWBOARD

“En la sede ya comenzamos con la actividades de Palestra que está funcionando muy bien, donde tenemos casi todos los cupos cubiertos” remarcó Nahuel Mateo.

“La idea que tenemos con este nuevo equipo es orientar todo a la organización de actividades al aire libre, como ser actividades con raqueta de nieve, caminatas, mountain bike, kayac, todo tipo de actividades que podamos hacer, menos la escuela de Esquí y de Snowboard, que las tenemos un poco de lado”.

Al estar el Centro de Esquí cerrado el Club Andino no puede hacer ningún tipo de actividades, ya que el lugar no está habilitado, no tienen activos los seguros, como tampoco hay un sistema de evacuación primaria por si pasa algo. “Lo que es el refugio de montaña, depende de nosotros y lo que se haga ahí es responsabilidad nuestra“.

Ante la consulta de cómo está el acceso al refugio, el nuevo presidente destacó que prácticamente está intransitable.

“El acceso al refugio está prácticamente intransitable y solo se puede subir con camionetas con doble tracción”.

“Nosotros por el momento no estamos haciendo uso del refugio por eso por ahora no tenemos la necesidad de tener el acceso en condiciones. Solamente hemos subido para ver en condiciones se encuentra el mismo, para ver si hay algún vidrio roto producto del viento o si la nevada hizo algún daño en la estructura”.

“Nosotros siempre subimos para ver cómo están las instalaciones”, remarcó.

Por ultimo tuvo palabras de agradecimiento para con Guillermo Glass y el resto de la comisión directiva saliente “ya que hicieron muchísimo por el club, donde por ejemplo tomaron una escuela de esquí con 80 alumnos y en un año pasaron a tener 180 alumnos”.

Remarcó además que “el club está muy ordenado en todo sentido y el traspaso está siendo impecable, muy prolijo todo”.

CONFIAMOS PLENAMENTE EN ESTA COMISIÓN DIRECTIVA

Por otra parte y a modo de balance, Esteban Forti quien fue uno de los lugartenientes de Guillermo Glass en la comisión anterior, destacó que tuvieron una “una experiencia institucional durante cuatro años y medio de gestión”.

“Las condiciones económicas del país y de La Hoya nunca fueron las óptimas, por las devaluaciones, por el incendio en la confitería, por el cambio de concesionario y, para rematarla, el coronavirus”.

“De todas manera, se pudo hacer un trabajo fuerte en lo institucional, informatizando su funcionamiento, con cámaras de seguridad, con la renovación completa del muro de escalada, la renovación y reestructuración del Refugio “Renee Eggmann” y la realización de dársena de estacionamiento para optimizar y dar seguridad en la sede social”.

Además remarcó “el fuerte trabajo en profesionalizar todo el staff de instructores, contratando a Gustavo Rossi como director de escuela en invierno quien va a continuar en su función, como así también a Marisa Santos como coordinadora de Escalada”.

“Todas las actividades, como verano Andino, fueron dictadas por profesores orientados a dichas actividades”.

Por último, Forti destacó un agradecimiento permanente a los empleados del club, a las secretarias administrativas Mabel Jones y Fanny y al ordenanza Miguel Sincovec.

“Confiamos en que la nueva comisión directiva pueda seguir construyendo a partir de la base sólida que se deja y con la seriedad que nos caracteriza”, en tanto “seguiremos participando activamente como socios con la experiencia y el compromiso hacia la institución y nuestros hijos aportando además para la mejora de nuestra ciudad”.

NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA

La Comisión Directiva del Club Andino Esquel está formada de la siguiente manera:

Presidente: Nahuel Mateo

Secretario: Juan Cruz Bogni Barry

Prosecretario: Alfredo Martín

Tesorero: Néstor Medina

Protesorero: Norman Williams

Vocal Titular primero: Horacio Scaglioni

Vocal Titular Segundo: Álvaro Guereña

Vocal Suplente Primero: Luciana Heitzmann

Vocal Suplente Segundo: Mónica Simonetti

Revisor de Cuentas Titulares: Juan Manuel Freeman y Guillermo Glass

Revisor de Cuentas Suplente: Luciano Di Paolo.