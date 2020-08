En conferencia de prensa, el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, habló de la situación de la líneas de colectivo y las concesiones vencidas de por medio que involucran a las empresas de transporte Acevedo y Sargento Cabral.

En principio, el intendente comentó: "En un momento acompañamos a las empresas suspendiendo el servicio para que no tengan mayores gastos. Llega un momento en que las actividades se retoman y necesitamos que haya transporte público de colectivos. Las empresas manifestaron que si no cobraban lo que se les adeudaba, porque los subsidios se habían cortado y la municipalidad no estaba en condiciones de abordar el pago de subsidios, dijimos que tienen que volver a trabajar con un servicio de emergencia. Con menos colectivos y las medidas sanitarias".

Respecto a la situación de las concesiones y los pliegos, Ongarato explicó: "Hay lineas que se vencían, la 1 y la 4. La empresa que brinda la linea 4 me manifestó que ellos pretendían que se les renueve, como decía el pliego, por 5 años más. Lo cual le dije que era una posibilidad y tratar que puedan seguir trabajando. Dijeron que iban a retomar el servicio y no esto no ocurrió. El pliego por el cual se les adjudicó, hace 10 años, el servicio de la linea 4 no dicen nada sobre la extensión por 5 años más. Eso figura en los pliegos de las lineas que licitamos hace poco. Se ofreció de forma temporaria una extensión por tres meses o hasta diciembre mientras resolvemos este tema. No podemos prorrogar por 5 años algo que no está permitido en el pliego, porque estaríamos incumpliendo con la ley".

Por último, el intendente agregó: "A partir de ahí empieza la discusión por cartas documentos. Una vez que corre una es difícil retomar el diálogo. En este caso, extendimos tres meses mas para poder hacer después una licitación y ojalá la pudieran ganar. Con la otra empresa es complejo porque hay una linea con poco tiempo de concesión y también, con exigencias sobre el estado municipal, con el el déficit que tiene, es imposible que hagamos lo que nos plantean. Todo el mundo reclama sobre la municipalidad como si acá sobrara el dinero. Nos plantean que en Comodoro se hace y acá no. Si tuviéramos el nivel de regalías petroleras de Comodoro Rivadavia seguramente lo haríamos".