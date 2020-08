Ricardo Bestene se refirió a la situación que atraviesa La Hoya. Los reclamos son muchos pidiendo la apertura del cerro, más aún considerando que la gran mayoría de los centros de esquí están abiertos o tienen previsto hacerlo.

El exministro de Economía provincial recordó que "la autoridad nacional presentó un protocolo para el funcionamiento de los centros de esquí, prácticamente todos están abiertos, a excepción de Las Leñas y La Hoya". Para Bestene, esta incertidumbre en torno a La Hoya se debe "la falta de una autoridad de aplicación que ponga las cosas en su lugar y establezca un ordenamiento del modo de funcionar por parte de la empresa concesionaria".

"Tenemos una concesión por 39 años pero no tenemos una autoridad de aplicación plena. Nosotros en aquel momento planteamos que este era un contrato leonino y que necesitábamos un ente municipal autárquico", añadió el dirigente peronista y comparó con lo que pasa en Bariloche, donde sí existe un organismo de esas características: "Allí el intendente le dijo a la misma empresa concesionaria por el Cerro Catedral que tenían que tenerlo en condiciones de funcionar para el 1 de julio, si después por la pandemia no se puede, no se puede". "Eso acá no pasó y lo vemos a nuestro intendente pidiéndole al gobernador Arcioni que gestione la apertura del cerro allá por abril-mayo, cuando es una empresa privada y el intendente debería estar involucrado a través de un ente municipal", argumentó el contador.

"Esto tiene que ver con una política turística municipal y provincial: le damos a la empresa todo y que se hagan cargo, acá están las consecuencias. Lo dijimos en su momento".

En este sentido, Bestene aclaró que el coronavirus no podría ser un motivo para no haber realizado mantenimiento: "La pandemia trastoca todo y es entendible, pero empezó el 15-20 de marzo y los trabajos de mantenimiento de La Hoya se hacen entre noviembre y mediados de marzo. En La Hoya no se hizo absolutamente nada en este período. Yo converso muy seguido con empleados, nada se ha hecho. Esto nos hace replantear de cara a futuro que si definimos este formato de privatizar todo, debemos replantearnos la existencia de un ente fiscalizador municipal".

Sostuvo que en el momento en que la administración de La Hoya fue concesionada "planteamos la existencia de un ente municipal de administración, de comercialización, que sea directo, que proporcione los servicios a los prestadores y no a través de una empresa que se hace cargo de todo. Esto decidió el gobernador Arcioni con Ongarato, lo respetamos, pero también les dijimos que tiene que haber un ente de fiscalización local con el intendente, los concejales y los prestadores adentro". "Hay un protocolo a nivel nacional para todos los centros de esquí y en el único lugar que no se aplica es aquí. Esto tiene que ver con que no se hizo nada en La Hoya". aseguró.

Por último, Bestene dio otro argumento que indicaría que no se hizo el mantenimiento correspondiente: "Pedimos informes de por qué estaban colocadas las telesillas en los cables portantes, si se hubiera hecho un trabajo de mantenimiento en noviembre se retiran, se hacen los trabajos sobre los cables portantes y en febrero o marzo se vuelven a colocar las sillas". "No fueron retiradas y esto demuestra el descuido, la inacción de la empresa concesionaria y la falta de control de un ente que no existe", enfatizó.