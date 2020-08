"Le atribuyo todo el comienzo de esto a Minerva", dice Damián Kuc, quien comenzó ganando seguidores en Instagram haciendo videos sobre su perra, una gran destructora de elementos de la casa y comparándola haciendo ejercicios con otros perros súper adiestrados.

Durante el 2019, también en la misma red social, comenzó a hacer un segmento denominado "Historias Innecesarias" y hoy son un furor en YouTube. En marzo llegó a 100 mil suscriptores y hoy tiene más de 640.000. ¿Su próximo objetivo? el millón.

Esta tarde, invitamos a Damián a charlar por Zoom con Red43 para que nos explique cómo es formar contenido para las redes, la diferencia entre Instagram y YouTube y también sobre sus shows de stand up.

Hoy, desde la ciudad de Resistencia, Chaco, uno de los lugares más afectados en Argentina por la pandemia de Covid-19, contó: "Es un quilombo. Hay muchos casos diarios, pero al mismo tiempos se están liberando un montón de cosas. El sábado van a inaugurar bares con sistemas de turnos, pero no pienso pisar un bar hasta octubre. Vamos a ver cómo avanza". Y sobre la creación de contenidos en cuarentena, agregó: "Sirvió porque tiempo hay de sobra. No tenía otra cosa para hacer. Mi contenido es buscar info, recopilar, editar y no más que eso eso. Pensé que iba a escribir monólogos para stand up, pero uno no está de humor en cuarentena para ponerte a escribir chistes".

"El caudal máximo de gente que entró fue por la cuarentena. Había gente aburrida y dijo 'vamos a ver cosas en YouTube' y estaban mis videos".

"Suben 4 o 5 mil diarios, que es una locura. Mi meta es llegar al millón. Cuando llegue al millón me retiro. Hay que irse ganado por la puerta grande", bromeó.

Sobre la diferencia entre ambas redes, respondió: "Instagram es una red social que lo que se te ocurre lo hacés ahí, la gente se ríe y lo comparte. Es lo instantáneo que te surge. Youtube requiere un guionado, grabación, edición dura toda la semana".

Las Historias Innecesarias empezaron con una descripción histórica de las galletitas Tita y Rodhesia, que, quizás, sí era innecesaria. Sin embargo, con el correr del tiempo fueron sumándose historias realmente importantes y reconocidas a nivel nacional y mundial. Algunas trágicas. Ante esto, Damián expresó: "La última vez hice de un supermercado en Paraguay que se prendió fuego y me daba cosa ponerlo como historias innecesarias porque por ahí le llega a gente de Paraguay que no me conocía y dice 'por que este flaco está contando esto tan trágico y le pone historias innecesarias'. Pero quedó el titulo y la gente lo entiende perfectamente. No me daba para cambiarlo después".

"A la mayoría de las recomendaciones las anoto. Cuando leo un título y veo que puede servir, la anoto, la investigo a fondo. Hubo varias que no sabía qué hacer y me salvaron los seguidores", comentó sobre las recomendaciones de los seguidores para realizar historias.

Por otra parte, dejó en claro que "para equiparar", nunca haría una Historia Innecesaria sobre el caso del Fiscal Nisman ni de Santiago Maldonado.

Sobre su vida antes y durante la cuarentena, expresó: "Me gustaba mucho salir con mis amigos a tomar birra a los bares. O algo similar. Todas cosas que no se pueden hacer. Ahora que tengo por fin un sueldo y puedo ir y comprarla no puedo hacer nada. Hoy en día me levanto y me encierro en el estudio a editar, guionar y grabar. Después me pongo a jugar para no saturarme. Al laburar con computadora y redes sociales no sabés cuando estás trabajando y cuando no. Puedo estar 10 minutos editando y tres horas haciendo nada. Mi vida se basa en esto, regar las plantas y cuidar a Minerva".

Por último, Damián confesó que nunca se imaginó el éxito que está teniendo en la actualidad. "Cuando empezó a funcionar dije, hay una abismal diferencia que es que YouTube te paga e Instagram no. No me imaginaba laburar de subir contenido a YouTube, en absoluto. Incluso a veces pienso que bizarro. Hay gente que yo admiré toda mi vida y está mirando mis videos o hablar con gente que hace un año pagué una entrada para ir a verlos".