Desde que comenzaron a abrir los locales comerciales y restaurantes, mucha gente se pregunta por qué continúan las limitaciones en reuniones familiares y personales, si la gente, de todas maneras, se acumula en estos espacios.

El secretario de Gobierno, Julio Ruiz, explicó que el número de 10, en una reunión privada, permite identificaciones de contagio: es decir, si un grupo es de 10 y hay uno que es contagiado, es fácil identificar a los 9 restantes, y con quiénes han estado, a su vez, estos 9. “Si el grupo es de 150, es mucho más difícil”.

La diferencia principal, según aclaró Ruiz, es el tema de la distancia. El decreto suspende las reuniones familiares porque, en el ámbito privado, el control que pueda tener el estado queda en manos del dueño de casa. En cambio, en el restaurante, “tenemos un cartel en la puerta que me dice la capacidad máxima; en esa capacidad que tiene el cartel, nos marca la distancia que tiene que haber entre mesa y mesa; cuando entro a ese local, me limpian las manos con alcohol en gel, me hacen registrar y me llevan cubiertos en una bolsita, todo aislado, con alcohol en la puerta; y previo al que se fue anteriormente, higienizaron la mesa para poder sentarse”.

Así, Ruiz expresó que todas estas medidas que se deben tomar no necesariamente están garantizadas en un hogar.

“Se trata de buscar la manera de que la gente esté separada: me van a decir ‘sí, pero hay lugares a los que no van, esto no funciona en todos lados, porque la gente va y se mete igual’; bueno, ¿de quién es el problema? Es de la gente también. Si vas a un lugar y ves que está todo lleno, no vas a entrar, y si tenés turno en un restaurante y ves que está todo lleno, le vas a decir al dueño ‘yo tomé turno y la mesa mía tiene que estar a un metro de distancia de la otra mesa, y usted no está cumpliendo’, y te vas a ir, porque te vas a cuidar”.

El secretario, por lo tanto, explicó que la responsabilidad final siempre es individual. “Tenemos que aprender a cuidarnos”, declaró.

Ante esto, destacó que se deberá continuar con todas las medidas de precaución y prevención necesarias, en particular, ante el surgimiento de un nuevo caso en la ciudad.