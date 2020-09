En el marco del Día del Maestro, dialogamos con Mariana Moles. maestra primaria, con experiencia en el área especial.

Mariana se recibió en el año 1990 y comenzó a ejercer desde el año 1991: "Yo empecé en la Escuela 713 cuando era magisterio. Luego de cinco años, ya salíamos como docentes. Toda mi escolaridad la hice en el Departamento de Aplicación y ya era como que me gustaba ser maestra, de hecho, es una profesión que amo y llevo en el alma", detalla.

"Me encanta ser maestra. Enseñar es lo más lindo y reconfortante, sobretodo ver a los niños que aprenden"

En este marco, habló de las estrategias que se buscan para llevar a las aulas y también de la actualidad: "Hoy las aulas son virtuales. Estamos aprendiendo a trabajar en esta nueva modalidad. Es volver a empezar y a aprender".

Seguidamente, detalló sobre la actualidad del sector docente: "Venimos con tres años complejos desde lo salarial y ahora con una pandemia. El gobierno no está priorizando hoy la educación, ni la salud ni la seguridad; pero la educación es donde más me duele porque es mi área. Ver que la escuela se desmorona no me da mucha esperanza, hoy es un día de festejo pero estos días he pensado eso".