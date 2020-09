Las escuelas 7722 y 210 fueron afectadas por problemas edilicios durante los últimos días. En ambos casos se buscará establecer si el problema es estructural para en base a eso decidir los pasos a seguir.

Edgardo Campos, director de Obras Públicas en la región, explico que en los dos establecimientos educativos "hemos detectado unas fisuras y algunos problemas en algunas aperturas de las aberturas. Ante la duda vamos a hacer estudios con algún profesional estructuralista para que determine qué está pasando".

"No puedo decir si es un problema estructural, del terreno o solamente fisura de mampostería. Hasta que no tengamos el estudio hecho por un profesional no podemos decirlo".