Se realizó este viernes, en la oficina judicial de Rawson, la audiencia preliminar de la causa que investiga los incidentes ocurridos en inmediaciones de la Legislatura y la Casa de Gobierno de Chubut, el martes 17 de septiembre de 2019.

En aquella ocasión, se produjeron daños graves y el incendio de ambos edificios. Tras efectuar un pormenorizado relato de los hechos y presentar los elementos probatorios, la Fiscal Florencia Gómez pidió la elevación de la causa a juicio y adelantó que pedirá 5 años de prisión para los imputados Santiago Goodman, Matías Schierloh, Marcela Ancaleo y Mariana Castro, en caso de que se pruebe el delito más gravoso que es el del incendio.

Por su parte, la querella representada por los Dres. Cristian Martínez y Rodrigo Miquelarena adhirió en todos los términos con la postura de la Fiscalía.

A su turno, el abogado defensor de Marcela Ancaleo y Matías Schierloh, Dr. Miguel Moyano, refutó abiertamente la acusación fiscal, argumentando la atipicidad de las conductas de sus representados. También sostuvo que la imputación es nula de nulidad insanable por su vaguedad, además de ser ambigua y contradictoria. En razón de ello solicitó el sobreseimiento de sus representados.

Lo propio hizo el defensor particular de Santiago Goodman y Mariana Castro, Dr. Sergio Miranda Alcázar. “La acusación no es clara, no se puede acreditar el delito de incendio”, manifestó, luego de desarrollar un extenso pronunciamiento probatorio a favor de sus representados.

Ahora, como lo establece el Código Procesal, el juez Gustavo Castro tendrá un plazo de tres días para resolver si la causa va a juicio o si los imputados quedan sobreseídos.