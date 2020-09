Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este viernes 11 de septiembre en Esquel presentará un cielo parcialmente cubierto. La máxima será de 9° C y la mínima de 3° C.

El viento soplará del oeste a una velocidad entre 25 y 40 km/h. Hay una importante probabilidad de lluvias hacia la noche.

¿El fin de semana? Este sábado bajará la máxima hasta los 6 grados y a la lluvia podría sumarse la caída de aguanieve. Desde el domingo, las condiciones volverán a mejorar y subirán los valores.