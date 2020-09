Superamos los dos mil casos y la progresión de casos va a seguir siendo importante”, indicó el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich a la hora de analizar la situación epidemiológica en la provincia este lunes.

Consultado sobre las camas de terapia intensiva disponibles en las ciudades del Chubut, Puratich informó que “Puerto Madryn tiene dos pacientes internados en terapia, uno de ellos un hombre joven con asistencia de un respirador; en Comodoro llegamos a tener 12 pacientes, ahora tenemos un 75% de camas y un pequeño porcentaje en el sector privado. No hemos tenido colapso y tenemos que lograr que no lleguen los pacientes a terapia intensiva. Y no llegan si no se enferman para lo que hay que acrecentar los cuidados personales y disminuir la circulación”.



Agotamiento

“Si no se toman medidas, ninguna capacidad resiste. Independientemente de las camas, respiradores y monitores, el recurso humano es finito. Por ejemplo, en Comodoro Rivadavia hay 20 terapistas que pertenecen al sistema público que también trabajan en el sector privado. Están todos trabajando con un agotamiento importante”, comentó con preocupación Puratich. “Insistimos que debemos lograr no llegar a la ocupación de las camas del 100%”, agregó.



Fracaso

“En las cuatro áreas programáticas hay casos positivos. Si bien nos preocupa más la situación de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Puerto Madryn tenemos también casos activos en Esquel, Trelew, Rawson y Sarmiento. La pandemia ha llegado realmente”, aseguró el responsable sanitario quien reconoció: “Hemos fracasado en el mensaje desde hace dos meses. Evidentemente el mensaje no fue aceptado por la sociedad. Si no hay controles en la calle, no se cumple. Hoy estamos pidiendo a la ciudadanía que use el cubreboca, mantenga el distanciamiento social y que se lave las manos. Y no logramos impactar en la sociedad para que lo respete”.