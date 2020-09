El secretario de Gobierno de Esquel, Julio Ruíz, volvió a referirse a la situación de las ocupaciones de terrenos en Esquel luego de que en la zona alta de los barrios Ceferino y Matadero se observara un importante movimiento en los últimos días.

"No es todo un solo bloque lo que está ocurriendo. Todos los que venden o sortean por redes sociales, son perfiles truchos, esa persona no existe. Es alguien que se dedica hacer eso y no aparece un teléfono ni nada para identificarla", sostuvo el funcionario.

En este contexto, detalló: "En Ceferino se hizo una reunión el jueves de la semana pasada con un grupo de 40 familias, se hizo un acta de trabajo sobre qué vamos a hacer con cada uno de ellos, cómo se iban a inscribir, cómo va a ser la urbanización y estuvieron totalmente de acuerdo". Por otro lado, en el Matadero "hay una urbanización municipal, más de 50 lotes que ya están urbanizados y se van a poner los carteles esta semana. Son todos para vecinos del barrio y ya están las carpetas y los expedientes de cada uno de ellos". "Estamos esperando que vengan de catastro la numeración catastral de cada uno de los terrenos para que se puedan adjudicar", subrayó.

"Lo que ocurrió este fin de semana es que los mismos vecinos que están en el listado fuero y cerraron por temor a que alguien ocupe. Eso fue el movimiento que se vio el fin de semana", aseguró Ruíz.

"Trato de solucionar los problemas reales de familias que tienen angustia, miedo, situaciones extremas, familias que están viviendo en condiciones que no son las normales para el 2020. Estamos trabajando en forma legal, a toda esta gente les estamos haciendo cumplir los pasos legales para que puedan tener y pagar su terreno como corresponde"

Por otro lado, reveló que cerca del barrio Matadero también ocuparon tierras que no son municipales sino que es propiedad privada y el dueño también cerrará para evitar que las tomas sigan avanzando.

Asimismo, en una zona más alta fueron denunciadas otras tomas y "desde Ambiente están realizando las denuncias porque esos son bosques comunales". "Se van a iniciar las acciones judiciales y los que no están involucrados en este trabajo de urbanización tendrán que retirarse porque van a tener problemas", enfatizó.

