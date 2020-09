La decisión de Alberto Fernández de intervenir directamente en el conflicto de la policía de Buenos Aires como si fuera el gobernador de la provincia y no el presidente, la fallida expropiación de Vicentin, la reforma judicial que no está claro qué pretende, entre otros conflictos que podían haberse evitado, ha generado una serie de dudas sobre la estrategia política que maneja el gobierno dando al traste -¿deliberadamente por un importante sector del oficialismo?- con la imagen positiva y de dialogo que logró el mandatario en los meses pasados.

El último anuncio del jefe de estado se relaciona con extender el Ahora 12 a las peluquerías, ¿es un tema para que se ocupe el mandatario en darlo a conocer? No parece. Al contrario, el presidente tiene otras ocupaciones, y este tipo de comunicación -nadie cuestiona que puede beneficiar al sector para el que se hizo- es para otro funcionario, ni siquiera para un ministro.

Sin dudas, se está debilitando la figura presidencial ¿No se dan cuenta en el oficialismo? Difícilmente no lo sepan, hay que ver que se persigue con esta “estrategia” que a los argentinos no nos hace bien.

Tal vez porque ya se está pensando en las elecciones del año que viene el kirchnerismo -importante para la victoria de Alberto- sigue apostando a la provincia de Buenos Aires como la base más segura de apoyo a sus pretensiones de poder, para lo cual no está midiendo en el daño que se produce en la figura presidencial ¿o tal vez si? tampoco se está apostando al necesario diálogo y acercamiento entre las fuerzas políticas que se prometió en campaña y que necesita Argentina, ¿el presidente no tiene el apoyo para no errar de esta forma o conscientemente es parte de un pacto asumido antes de acceder al poder?

La imagen de Larreta sigue en ascenso, lejos de debilitarse con este nuevo escenario, ha entrado en la mística de “las buenas víctimas” sobre todo por lo bien calificado de “traición” que le dio a la “solución” del conflicto policial.

¿Ganaron los ideólogos de exponer al Fernández o el propio presidente -si fue su decisión- en un conflicto que solo logró como solución un parche a un viejo problema que padece el país en cuanto al sistema de seguridad y debe abordarse en toda su complejidad e incluir a cada provincia? Habrá que ver en unas semanas más. El riesgo es grande y la victoria puede ser pírrica.

Los chubutenses podíamos preguntarnos por qué no alcanza para que la Presidencia de la República nos presta atención, ante la calamidad de un estado provincial paralizado y sin plan de gobierno hace meses; con la educación en caída libre sin prácticamente nadie que estudie ni tampoco nadie que imparta clases, con los trabajadores de salud que ni siquiera cobran su salario cuando corresponde, sin hablar que ha quedado desfasado ante esta inflación que no para de crecer. Tampoco la policía está muy bien que digamos, entonces ¿Qué más tenemos que padecer para que el estado nacional se ocupe de Chubut como lo hace de Buenos Aires? Somos mucho menos, tampoco acá está la base electoral del gobierno, pero somos argentinos y la política también tiene el deber de tenernos en cuenta, pero, por ahora no estamos en agenda.

CHISTECITO DE YAPA

- ¿Por qué no te comes el caballo?

- Porque soy vegano…

- ¡Imposible seguir así! … no se puede jugar ajedrez con vos….