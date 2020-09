Por tercera vez, Policías retirados de Chubut marcharon por las calles de Esquel en reclamo del atraso en el pago de salarios y aguinaldo.

El vocero en este caso, Carlos Manosalva, expresó: "Venimos a reiterar el reclamo al gobierno provincial, al ISSyS que dependemos en lo que es haberes. Llegamos a fin de septiembre y son dos meses y medio que no llevan depositados los haberes. No hay cronograma de pagos y no nos dan esperanzas de que vayamos a cobrar el aguinaldo".

"Lo único que pedimos por ahora es que se nos actualice el cobro y nuestros haberes, que es un derecho adquirido".

Además, se refirió a la participación en el Consejo de Bienestar Policial: "No tenemos por parte de los retirados de Policía ningún arma legal para poder reclamar. Queremos ser parte del Consejo de Bienestar Policial. La idea es ser parte para ir a una mesa de diálogo donde podamos hablar de nuestras cuestiones y necesidades. Somos jubilados jóvenes, pero también somos la voz de adultos mayores que no se pueden trasladar, ni pueden hacer trámites porque los superan los medios electrónicos".

Por último, Manosalva agregó: "El Consejo de Bienestar policial se formó para policías en actividad. Pero al no tener forma de hacernos oír, estamos buscando por medio del voto electrónico para que en octubre podamos sufragar y cada unidad regional elegir sus empelados. Queremos formar parte de ese grupo".