Randall Williams, propietario de cervecería Heiskel, se refirió a una innovadora propuesta que impulsa e intenta implementar en Esquel, Trevelin y otras localidades de la región.

"Vimos el distrito Arcos en Buenos Aires, hay muchos módulos en el shopping al aire libre hechos con containers", explicó. La intención sería "armar un paseo en la plaza San Martín". Allí puede haber comercios de muchos rubros: "He visto hasta peluquerías".

Estos módulos "se bajan en un camión y si eso no funciona o no gusta la gente lo sube al camión y se lo llevan adonde ellos quieran". Remarcó que el único pedido al municipio fue la conexión de agua y electricidad.

¿Por qué la plaza San Martín?: "Es un lugar céntrico, la gente se junta, la Municipalidad hace eventos y esto sería darle una forma más de paseo". Sin embargo, advirtió: "La Municipalidad no quiere eso para la plaza y nos han ofrecido La Zeta". La RNU no convence sobre todo por las dificultades de movilidad para subir y bajar con los containers todos los días.

"La otra alternativa es la plaza del cielo, pero no tiene baños. Es muy difícil tener alternativas al aire libre si no tenes baños. La plaza San Martín tiene todo, es un lugar fantástico", remarcó Williams. "De esta manera ofrecés que quienes quieran poner un negocio no se tengan que meter a alquilar un local. Creás otras oportunidades de negocio", agregó.

"Lo compartimos con Trevelin, Lago Puelo y El Bolsón a ver si había interesados en poder hacerlo y que copien la idea".

Adelantó que "Trevelin quiere hacerlo y están interesados en que presentemos formalmente la idea". Comprarían algunos containers y buscarían mano de obra en el CAPEC para modificarlos a estos efectos.