Este miércoles amaneció en Rawson con una vigilia de personal sanitario perteneciente al gremio SISAP en el ingreso al Ministerio de Salud, ubicado a 100 metros de la Casa de Gobierno. Reclaman el cobro de dos sueldos atrasados y el medio aguinaldo.



Esta manifestación se suma a otras llevadas adelante en toda la provincia mientras hay un paro de actividades que afecta el normal funcionamiento de los hospitales públicos. Todo esto sucede en un contexto de pandemia y en días en donde recrudeció la aparición de casos positivos de coronavirus en todas las regiones chubutenses.



El ministro de Salud, Fabián Puratich, nuevamente se ve frente al dilema de solicitar redoblar esfuerzos en los hospitales para luchar contra el virus al tiempo que debe escuchar el pedido de los empleados del sector que no cobran sus sueldos.



No es la primera vez que sucede. A poco de iniciarse el aislamiento, Puratich manifestó su intención de renunciar ya que no podía dar respuestas salariales. En ese momento, el gobernador Mariano Arcioni decidió pagar al personal sanitario y achicar la deuda. Pero esa medida no pudo sostenerse durante los últimos meses por lo cual volvió a cobrar fuerza la posible renuncia de Puratich quien ayer recibió otro revés. Su medida de volver a circular por terminación de DNI en Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Puerto Madryn para evitar contagios masivos, fue cuestionada por el intendente portuario Gustavo Sastre, quien dijo que en su ciudad no se implementará.



Por estas horas se aguarda información oficial acerca del posible alejamiento de Puratich quien definirá su continuidad junto al gobernador Mariano Arcioni en Casa de Gobierno.