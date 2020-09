En momentos complejos para la provincia, el posible debate acerca de la explotación minera en algunos puntos de la meseta del Chubut es tema de conversación en ámbitos políticos y económicos.

Mientras se llevan adelante manifestaciones contrarias a esta posibilidad en diversas ciudades, paralelamente al pedido de las comunidades del interior, que estarían dispuestas a acompañar el desarrollo minero, la exdiputada provincial y excandidata a intendente de Trelew, Florencia Papaiani, dio su opinión.

“Denuncié públicamente en una sesión que para hacer campaña se hablaba del `No a la mina´ y que por debajo se hablaba con quienes la impulsan…”, recordó la dirigente justicialista.

“Yo soy partidaria del `No a la mina´; lo he militado y no es una postura fundamentalista. Si respetaría si el gobernador o quienes están detrás de esta actividad dijeran públicamente sus argumentos acerca de por qué tendría que haber minería. A la gente hay que irle de frente. Yo tengo mi postura tomada hace tiempo”, agregó Papaiani.

La exdiputada considera inoportuno plantear la posible discusión sobre el tema en el ámbito correspondiente: la Legislatura. “Si uno piensa en la situación en la que está la provincia, debiendo masas salariales a los empleados públicos, no habiendo controles ni gestión en las áreas de gobierno, pensar en una actividad como estas sería tomarle el pelo a la gente. Hoy, Chubut no está preparada para discutir un tema del que la sociedad se ha expresado y que ha sido muy firme”, concluyó.