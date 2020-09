Una pensionada de la ciudad de Trelew, es la apostadora que recibió un premio de 500.000 pesos en efectivo correspondiente al sorteo del Telebingo del domingo 16 de agosto pasado. Entregaron formalmente el premio en la ciudad de Rawson, ya que la ganadora no pudo estar presente por problemas que afectan a su salud, el gerente de Juegos de Lotería del Chubut, Walter Pereyra; el titular de la agencia 1001 Eduardo Engrassi y Hugo Orrego “El Huguito”, vendedor del número ganador en la Ciudad del Valle.

Luego de formalizada la entrega Engrassi, se refirió a la importancia de entregar los premios del Telebingo Chubutense en tiempo y forma porque “incentiva la participación de la gente y muestra la transparencia del juego. Los premios se pagan como corresponde” acotó además “el Telebingo viene aumentando sus ventas a pesar de la situación económica y la pandemia que estamos viviendo y que a nadie escapa pero vemos que los apostadores se acercan a las agencias y juegan”.

Por su parte el vendedor del medio millón Hugo Orrego, conocido como “El Huguito” en las calles de Trelew, contó cómo se enteró la afortunada ganadora de su premio “esta señora es muy humilde. No quería creer que había ganado medio millón y tuve que ir a su casa y mostrarle con el celular de que había ganado y le cayó la ficha de que el cartón que tenía sobre la mesa era el premiado” agregando que “tanto años trabajando en la calle aprendes cuando entras a un hogar y ves que hay necesidades y este premio no podría haber caído en mejor lugar, les va a servir y mucho y el abrazo que me dio es impagable. Eso lo vive uno como vendedor y es el mejor premio” concluyó “El Huguito”.

EL TELEBINGO DE SEPTIEMBRE TIENE MÁS CHANCES DE SALIR.

En el mes de septiembre el Telebingo sortea los domingos 13 y 27 y tiene más oportunidades de entregar premios poniendo en juego cuatro Rondas con efectivo y una camioneta 0 Kilómetro; pero en esta oportunidad se sorteará previamente al inicio de la jugada la Bolilla Tope la que serán definida entre las bolillas 40, 41 ó 42 para el premio Pozo Acumulado a Bingo (una Ford Ranger DC XL), y para el Premio Pozo Acumulado Línea se determina que para este sorteo la Bolilla Tope sea hasta la 08 inclusive, de esta manera los apostadores aumentan las posibilidades de ganar.

La grilla de premios es la siguiente: en la Cuarta Ronda a Bingo 500.000 pesos; Tercera Ronda 100.000 pesos; en la Segunda 70.000 pesos y 50.000 pesos en la Primera Ronda a Bingo. A Premio Línea 10.000 pesos y 10.000 pesos a 0 Aciertos. Premio Pozo Acumulado a Bingo una Ford Ranger doble cabina XL 4x2. Valor del cartón 400 pesos.