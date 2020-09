El diputado nacional del Frente de Todos, Santiago Igon, visitó hoy los estudios de Red43 y se refirió a varios temas. Entre otras cosas, dejó el adelanto de que podría haber anuncios importantes para Esquel en los próximos días de parte del gobierno nacional.

En primer lugar, Igon habló de la sesión de la Cámara de Diputados en la que se aprobó la ayuda al turismo y sanciones a la pesca ilegal. Esta actividad en el recinto fue controvertida por la disconformidad del principal bloque opositor, que no participó y advirtió que irá a la justicia. "Cambiemos se puso en un lugar intransigente, entendiendo que no se puede discutir si ellos no están de acuerdo", sostuvo el legislador. "Oficialismo y los demás bloques de la oposición estaban de acuerdo con discutir dos leyes fundamentales", consideró.

"Ellos decían que no se podía sesionar porque había un acuerdo que estaba caído, que tenía que ver con seguir sesionando virtualmente", contó el diputado. Evaluó que en este contexto, "vemos que se multiplicaron los casos y todos los bloques se ponen de acuerdo menos Cambiemos. Ellos entienden que si no están de acuerdo no se puede discutir y es ilegal". "Entendimos ayer que les duele mucho que se haya reestructurado la deuda, que se haya lanzado un satélite con un programa que iniciamos con Cristina Fernández de Kirchner en 2010 y que en estos 9 meses Alberto Fernández haya hecho muchísimo más que Mauricio Macri en 4 años. Dejaron entrever eso en las alocuciones que hacían", opinó Igon.

"Lamento la tomada de pelo que han hecho por ejemplo a los prestadores turísticos. Esa ley ellos la militaron muy fuerte, con disidencias y tenían su propio proyecto. Pero a la hora de discutir le tomaron el pelo a los prestadores turísticos porque se fueron del recinto diciendo que no iban a convalidar algo ilegal. Hoy la media sanción que le tenía que dar Diputados a esas dos leyes está dada".

Agregó que con la ley que se aprobó para el sector turístico, además de ayudas al sector para asistirlo mientras dure la pandemia, "el Estado va a poner 16 mil millones de pesos para darle a quien hoy está haciendo una reserva, por ejemplo, de $60.000, un aporte $30.000 en una tarjeta para que puedas gastar". "En vez de poner en términos de subsidios preferimos promocionar el turismo", remarcó. Para el diputado oficialista, Chubut y Argentina tienen posibilidades de destacarse turísticamente una vez que se habilite la actividad porque los viajeros van a elegir destinos con bajos niveles de contagio y muertes. "Espero que tengamos la posibilidad de tener una temporada activada en el verano, con intercambio nacional, y que se puedan volver a tener los vuelos de cabotaje", indicó.

Por otro lado, Igon dio su punto de vista sobre la situación de Esquel: "Hay un déficit muy importante en términos sociales". Afirmó que sería necesario que el municipio "empiece a trabajar de otra manera" ya que no solo alcanza "con la entrega de un bolsón". Precisó que la cuestión social se mejora "a través de un montón de cuestiones que se pueden ir generando en los distintos barrios". "Cuando el Estado se corre, se hacen cargo los vecinos, con la solidaridad que tiene la gente de Esquel", subrayó.

Además, aseveró que en materia de obras, los pluviales deben reanudarse después de la veda y el Aeropuerto tiene que activarse porque "está destrabado en términos de pago". "Solo se necesita quién va inspeccionar la obra, ya que no está pudiendo el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) mandar gente para hacerlo. Lo estamos resolviendo en estos días", resaltó.

En este contexto, aunque no quiso dar mayores detalles, adelantó: "Tenemos la posibilidad de destrabar una obra fundamental y estructural para Esquel que se viene peleando hace más de 20 años y estamos trabajando para conseguirla". "Más allá de que el color político del intendente y el mío no son los mismos, trabajo para la gente de Esquel, para la comarca y la provincia y eso no me hace diferencia", enfatizó.

En otro orden de cosas, valoró el proyecto de ley provincial para la renta hídrica, que la semana pasada fue presentado en Esquel y Trevelin. "Un punto importante es el excelente trabajo que están haciendo en toda la región, y dos va a ser el momento de tratamiento en la Legislatura donde Carlos Mantegna y Rafael Williams van a tener un papel preponderante", sostuvo. Asimismo, elogió a Ricardo Bestene, el ideólogo de la iniciativa, por su desempeño para poder estar más cerca hacerla realidad.

Consultado sobre la situación provincial, advirtió que Nación "estuvo y seguirá estando presente". Marcó que una prioridad es que los sueldos de los empleados estatales puedan ponerse al día, pero también equilibrar la balanza para desarrollar obras. Anticipó que en los próximos días se reunirá con el gobernador, Mariano Arcioni, para conversar estos temas.

Por último, analizó la designación de cargos en el Superior Tribunal de Justicia, donde desde muchos sectores se ha hecho hincapié en la necesidad de que se incorporen mujeres. Al respecto, indicó que es necesario que la perspectiva de género esté muy presente: "Estoy viendo que son cuatro los lugares que se tienen que designar para el Superior Tribunal de Justicia, las negociaciones no van a ser fáciles pero me parece que Provincia tiene que pensar en poner a tres mujeres en esos lugares". También consideró que es necesario que una de estas representantes sea cordillerana: "Hoy particularmente entiendo que esta región, que nunca tuvo una representación el STJ, tiene que tenerla".