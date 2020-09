El invierno se despide con un día primaveral

Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este domingo 20 de septiembre será otra jornada con cielo mayormente despejado en Esquel. Nuevamente habrá una temperatura muy agradable y estará ideal para disfrutar al aire libre: la máxima alcanzará los 18 grados.

El viento será leve y la jornada se presenta igual (o mejor) que el sábado.

Mañana empieza la primavera con un día similar y máxima de 16° C. Salvo el martes, donde no se superarán los 11 grados, el resto de la semana tendrá un clima primaveral. Por ahora no se esperan lluvias ni vientos intensos.