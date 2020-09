A partir de mañana vuelve el transporte urbano de pasajeros a Esquel. La empresa Jacobsen y el municipio rubricaron el contrato para el servicio de emergencia que en principio es hasta el 30 de septiembre pero se extenderá hasta fin de año.

María Eugenia Jacobsen explicó que hoy los choferes salieron a dar vueltas y reconocer cada uno de los recorridos. Habrá dos líneas mientras dure la prestación de emergencia: A y B.

Señaló que están ajustando los horarios, pero la intención es salir a las 6:15 de la mañana. Una de las bases sería Avellaneda y Perón, pero la otra aún no está definida. No cobrarán el boleto, establecido en 27 pesos, hasta que "podamos informar bien los horarios". La frecuencia es cada 45 minutos.

"La idea es que la gente que lo necesite suba gratuitamente hasta que podamos informar bien los horarios y lo que necesiten saber".

Los recorridos establecidos cuando se llamó a presentar ofertas eran los siguientes:

Por otro lado, en cuanto al inconveniente ocurrido hoy con la UTA sostuvo: "Nos habían informado que era necesario que tomemos a tres choferes, habían indicado quienes serían. Nosotros no podemos hacerlo porque el contrato ahora es por unos días y después se prorroga hasta fin de año. No es algo fijo ni sabemos qué va a pasar con la pandemia, si en algún momento determinan que tenemos que dejar de salir. Es una incertidumbre que no nos permitiría hacer frente al pago de tres sueldos".

Cabe remarcar que el uso de tapabocas será obligatorio en las unidades y se desinfectarán después de cada vuelta.