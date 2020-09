El ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, junto al subsecretario de Seguridad Vial | APSV, Leonardo Das Neves, realizó este martes una demostración de cómo se utilizan los nuevos dispositivos de narcotest que la Provincia adquirió recientemente. Los mismos detectan diversos tipos de estupefacientes que hayan sido consumidos dentro de las últimas 24 horas.

“Este fin de semana empezaremos a trabajar con los narcotest junto a los distintos controles de alcoholemias que realizamos en forma permanente. Con este equipo se controlarán otras sustancias tóxicas. La idea es trabajar en distintos puntos de la provincia”, señaló Massoni.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Vial | APSV, Leonardo Das Neves, indicó que “luego de las capacitaciones a los preventores de la Agencia, se realizarán prácticas en terreno para que el fin de semana saquemos los equipos al terreno”, y agregó que la prueba consiste “en que la persona inserte un hisopo descartable en su boca, y cuando se torne azul se coloca en el dispositivo, y luego de 5 minutos se obtiene el resultado, y se imprimen dos tickets para dejar constancia de los mismos”.

El funcionario provincial manifestó que “tenemos dos equipos para trabajar” y recordó que “cuando empezamos con los controles de alcoholemias hace 10 años teníamos un solo equipo para toda la Provincia. Los resultados eran importantes, teníamos un montón de vehículos secuestrados por alcoholemias positivas”.

“Este es un esfuerzo del Ministerio de Seguridad para que nosotros podamos utilizarlos en las rutas en controles preventivos. Se detectan las sustancias que hayan consumido dentro de las 24 horas lo mismo que el alcohol, pero da positivo o negativo, en cambio con las alcoholemias nos marca la graduación”, explicó el titular de la APSV.

Asimismo, Leonardo Das Neves remarcó que “algunas sustancias son medicadas, pero contamos con la premisa que a la hora de conducir, la persona tiene que estar lúcida y no puede haber consumido medicamentos que afecten su atención. Al inicio de nuestra gestión, la preocupación del Ministro Massoni era llegar a la ‘Tolerancia Cero’ y hoy tenemos una ley en la Legislatura a la espera de ser aprobada. Otra era la incorporación de controles preventivos con narcotest”.

El Subsecretario comentó que “el propio Ministro Massoni viene permanentemente a los controles, y muchas veces nos ha pasado que hacemos un control de alcoholemia, da cero pero vemos que la persona no está en condiciones de manejar, y hasta hoy no teníamos las herramientas necesarias para que esa persona no maneje”.

“Esto nos da la posibilidad de detectar otras sustancias y estamos seguros que generará muchas modificaciones de conducta y que a la hora de manejar tenga responsabilidad y no pongan en peligro la vida propia y de terceros”, concluyó Leonardo Das Neves.

Fiabilidad y precisión

Los dispositivos de narcotest adquiridos por el Gobierno provincial han sido diseñados y desarrollados para la detección de multidrogas dentro de un sistema ligero y portátil, con capacidad para funcionar en una amplia gama de entornos.

A partir de una muestra brinda la posibilidad de detectar el consumo de anfetamina, cannabis (THC), metabolitos de cocaína, benzodiazapínicos, meta anfetamina, u opiáceos, combinando la detección rápida de consumo de estas sustancias con la interpretación precisa de los resultados.