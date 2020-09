El sábado a la madrugada se produjo en enfrentamiento en un barrio de Trevelin. Como resultado del episodio un joven resultó gravemente herido con arma blanca. A causa de la lesión ingresó a cirugía y debieron extirparle un riñón. Su salud sigue siendo crítica. El presunto autor fue aprehendido con orden judicial, llevado a audiencia en la que se formalizó la investigación en su contra por el delito de lesiones gravísimas y se dispuso su prisión preventiva por treinta días a pedido de la Fiscalía. El defensor solicitó una audiencia de revisión.

La secuencia de los hechos es materia de investigación. Con la información de las primeras actuaciones policiales, el funcionario Martin Robertson relató al juez que el sábado último a las 4:00 de la madrugada en la plaza Rincón de los Peques, el joven víctima caminaba junto a su tía cuando fueron interceptados por el imputado y un grupo de personas. El imputado habría empezado a amenazar a la tía y luego a perseguir a la víctima hasta darle alcance. De acuerdo a la denuncia, lo alcanzaron, lo tiraron al piso y comenzaron a patearlo, ya en el suelo, el imputado sacó un cuchillo de su cintura y le dio una puñalada en la zona de la fosa lumbar derecha. A raíz de la agresión, se produjo en edema en el labio superior con faltante de piezas dentales y la perforación del riñón derecho.

Robertson asistió a la audiencia acompañado por el fiscal Fidel González. Juntos requirieron al juez el dictado de la prisión preventiva por un plazo de 30 días por peligro de entorpecimiento procesal. El riesgo se fundamenta en la existencia de numerosos testigos, muchos de los cuales aún no fueron entrevistados y en la conducta evidenciada por el imputado durante el hecho y con posterioridad. González hizo especial hincapié en la gravedad del hecho, en la violencia desplegada y en el gravísimo resultado de la pérdida de un órgano vital.

Luego habló el padre de la víctima, relató cómo se enteró de estaba habiendo un enfrentamiento, su optimismo inicial al enterarse de la lesión que sufrió su hijo y la decisión de realizar la denuncia cuando la salud del joven se complicó de modo crítico.

El defensor particular Horacio Hernández aportó dos testigos en la audiencia. Declararon el padre del imputado y la pareja de este. Ambos se refirieron a un tramo previo de los sucesos, ocurridos aproximadamente a las 2:30 hs. Según esta versión, en ese momento el imputado era agredido por la víctima y por un menor. Hernández sostuvo que los hechos no sucedieron como sostiene la Fiscalía y que no hay elementos suficientes para responsabilizar al imputado por lo estos. Requirió al juez que rechace el pedido de prisión preventiva, indicando que tampoco existen fundamentos como para que su defendido debiera mudarse del barrio.

Luego de escuchar a los testigos y los planteos de las partes, el juez José Luis Ennis, resolvió que hay elementos suficientes para considerar que probablemente el imputado sea el autor de la gravísima lesión sufrida por la víctima y que comparte el argumento de la Fiscalía sobre la necesidad de dictar la prisión preventiva para cautelar el proceso durante el tiempo requerido.Hernández pidió la inmediata revisión por dos jueces. La audiencia fue fijada por la Oficina Judicial, para el miércoles a las 8 hs.