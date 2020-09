El diputado del Frente de Todos, Santiago Igón, pasó por los estudios de Red43 y anticipó que próximamente se podrá avanzar en importantes obras en materia de servicios para vecinos de Esquel, a través de gestiones con el gobierno nacional.

"Hemos visto que en Esquel se manifiesta el problema de acceso a la tierra en los últimos días y vamos a empezar a desarrollar el programa de suelo urbano que básicamente es que sobre las tierras fiscales que tiene la Municipalidad, Nación se compromete a llevar los servicios a cerca de 200 lotes en este primer anuncio, más allá del programa Argentina Hace donde anunciamos hacerlo en 71 lotes", contó el legislador. "Se tiene que terminar el loteo sin los servicios. Si está ocurriendo una toma de tierras es porque hay un Estado ausente", enfatizó.

Por este motivo, Igón consideró: "Entendemos que durante muchísimos años no hubo inversión en ese sentido y lo hemos puesto como prioridad ante el gobierno nacional". "Estamos terminando al año con el anuncio de que vamos a tener cerca de 300 lotes con servicios en Esquel", subrayó.

"Estoy trabajando para que a lo largo de los próximos años podamos tener cerca de 800 lotes con servicios a disponibilidad del programa Procrear, el IPV y el acceso a la tierra de vecinos y vecinas que hoy lo están necesitando".

En cuanto al problema habitacional en la ciudad, amplió: "Más allá de los que están anotados en el IPV hay matrimonios jóvenes que tienen la posibilidad de acceder a un lote y construir su casa, pero estamos hablando de que el mercado inmobiliario en Esquel tiene valores muy altos en los lotes convencionales. Hoy acceder a un lote convencional que se vende en términos particulares es casi imposible". "La toma de tierras es algo que no puede ocurrir, pero para que no ocurra se necesita un Estado presente que haya pensado políticas públicas. Lo que sí me parece que no se puede criminalizar a un vecino o vecina cuando no tiene donde vivir", afirmó el diputado.