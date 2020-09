Con La Hoya cerrada, la alternativa para los esquiadores esquelenses fue Monte Bianco, que tuvo una gran convocatoria durante los últimos meses.

El propietario del Parque de Nieve, Yiyo Simeoni, comentó: "Se arregló un poco todo. La confitería anda bien y hay mucha nieve. Son todos esquiadores profesionales lo que van, no hay principiantes, entonces hay mucha seguridad".

"Favoreció, pero igual no competimos con ellos. Si hubiera andado hubiese sido mejor, pero no hay turismo de afuera entonces no tiene sentido", agregó sobre la no apertura del CAM La Hoya.

Con respecto a la continuidad de las actividades en Monte Bianco, Simeoni expresó: "Yo pienso que navidad voy a comer pan dulce ahí. No sé si esquiando, pero octubre y noviembre seguro. Hay mucha nieve, muy buena y muy estable. No se ha ido nada".

Por último, se refirió a la clausura recibida hace unos días: "Son cosas que pasan. No hay problema con eso. La confitería la tenemos bien y hay que ajustar un poco las cosas. Veo también que se piden las cosas como corresponden, pero no era para tanto escándalo, sino la gente no sabe adónde ir tampoco. Por lo menos hay entretenimiento, hay gente que va en raqueta o a comer algo. Hay buena onda y tenemos los seguros de la gente. La confitería está habilitada. El medio que se usa no se cobra, solo la entrada al parque y está regalado, no es que estoy lucrando con eso".