Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este miércoles 23 de septiembre en Esquel presentará un cielo parcialmente cubierto. Habrá mucha amplitud térmica, con una mínima muy fría (-1° C) y máxima de 16 ° C.

Se espera viento leve del sector oeste.

Mañana y el viernes serán días espectaculares, ambos con máxima de 19° C y cielo despejado. A partir del sábado comenzaría un lento descenso que se hará más pronunciado la semana que viene.