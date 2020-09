Rubén Álvarez, concejal de Cambiemos, se refirió al reclamo de vecinos del No a la Mina para que el Concejo Deliberante se exprese contra la conformación de la Cámara de Proveedores Mineros en Esquel. "El pedido se hace mediante una banca del vecino. Necesitamos que estén presentes cuando se trata ese tema, ayer se los había invitado pero fue en corto tiempo y ellos no podían venir", señaló el edil.

"El compromiso fue llamarlos para la próxima semana y poder analizar más en extenso el pedido de ellos"

El borrador elaborado por el bloque oficialista no convenció a los vecinos. En este sentido, Álvarez explicó: "Nosotros lo hacemos extensivo no solo a la Cámara de Proveedores Mineros sino a cualquier Cámara que quiera realizar una actividad de ese tipo. Por ahí no fue entendido y necesitaríamos de alguna reunión más extensa con los vecinos para poder redondear una idea". "La posición del bloque los vecinos la tienen clara, yo he participado desde siempre en las marchas del No a la Mina y esa causa no puede usarse para más de lo que se creo que es oponerse a la actividad minera", subrayó.

"Creemos que oponerse solo a la conformación de una Cámara Minera dejaba abierta la posibilidad de que otro tipo de Cámara pudiese plantear algún esquema de minería, por eso lo hacíamos extensivo a todas", puntualizó el concejal. Asimismo, recordó que la conformación de una cámara "no depende del HCD": "Podemos hacer las declaraciones que correspondan de que estamos en contra de eso y seguir apoyando la decisión que tomó el pueblo de Esquel".

En este contexto, evaluó que existe una necesidad de que Provincia y Nación "tengan un posicionamiento claro": "Hay que hacer hincapié en que tanto el gobierno nacional como el provincial respeten la decisión que tomamos como pueblo". "Nosotros como bloque estamos en contra de la actividad minera. Cuando Macri consultó qué hacer con la minería en Esquel, el intendente planteó esta postura y fue respetada por el gobierno nacional", sostuvo.